Gianni Alemanno a Vibo per presentare il manifesto di Orvieto – Video

L’ex sindaco di Roma e già ministro delle Risorse Agricole oggi a Vibo Valentia per presentare il manifesto di Orvieto: «La nuova formazione politica – ha dichiarato Gianni Alemanno – ha l’intento di correggere gli errori dell’attuale Governo». Nel corso della conferenza stampa, Alemanno non ha nascosto la sua delusione per l’attuale Governo: «Se Giorgia Meloni non avesse scelto di schierarsi con la guerra in Ucraina, avremmo avuto le risorse per bloccare questa immigrazione». E ancora: «Cercheremo di dare voce non solo alla destra sociale ma a tutti coloro che sperano in una Italia diversa, libera dalla sudditanza che ci ha portato oggi ad essere schierati con la Nato nella guerra in Ucraina» L’incontro moderato dal giornalista Pino Scianò, nonché presidente del neocostituito Comitato Territoriale Provinciale di Vibo Valentia del Forum dell’Indipendenza Italiana – Un movimento per l’Italia ha preceduto la convention alla quale hanno partecipato i sostenitori dell’ex sindaco di Roma. Lo scopo è stato quello di raccogliere le adesioni al Forum dell’Indipendenza Italiana di cui lo stesso Alemanno è leader e promotore. Lo stesso ha quindi rimarcato lo scetticismo nei confronti dell’Unione Europea. «È colpa dell’UE se oggi abbiamo uno scarso sviluppo, poco lavoro e poca possibilità di investire per il futuro – ha proseguito-. Non basta il Pnrr per dare una speranza a tutto questo». Nella convinzione che «il Mezzogiorno d’Italia sta pagando un prezzo altissimo per questa appartenenza all’UE che di fatto frena lo sviluppo dell’economia». Quindi ha confermato la volontà di fondare un nuovo partito: «Decideremo a Novembre – ha sottolineato -, ma non sarà più a destra di Fratelli d’Italia , sarà un partito che sarà proiettato al cambiamento, alla speranza di indipendenza del nostro Paese e che affronterà questioni come la pandemia e l’intelligenza artificiale. Temi, questi ultimi, che non sono né di destra e né di sinistra, ma di coloro che rappresentano i bisogni veri del nostro popolo», ha concluso.

