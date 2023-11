Mileto e le elezioni comunali: “Eppur si muove” pronto a scendere in campo

Si consolida il progetto civico “Eppur si muove”, avviato nel settembre scorso con l’obiettivo dichiarato di contendere all’attuale sindaco Salvatore Fortunato Giordano le “chiavi” del Comune di Mileto, nell’ottica delle prossime elezioni comunali previste sulla carta a giugno del 2024. Dopo le varie riunioni intraprese in questo arco di tempo dai promotori dell’iniziativa – nel tentativo di cercare di trovare un’alternativa valida all’avvocato Giordano, accusato di agire da «uomo solo al comando» – a breve il “patto” dovrà essere suggellato e ufficializzato in un apposito incontro pubblico, programmato all’interno di un locale della cittadina normanna adibito a contenitore di eventi. La notizia dell’avvio del progetto è stata data mesi fa dalla nostra testata. Adesso arriva l’annuncio della data prescelta per l’ufficializzazione del nuovo gruppo: sabato 2 dicembre. Il progetto, nello specifico, nella prima fase ha visto coinvolti esponenti di primo piano del panorama politico comunale, come l’ex consigliere provinciale Michele Rombolà, in lizza alle ultime elezioni regionali con la lista “Un’altra Calabria è possibile” a supporto di Luigi De Magistris, gli ex candidati a sindaco Giulio Caserta e Gianfranco Mesiano, i quali nel maggio 2019 hanno inutilmente conteso lo scranno di primo cittadino all’attuale inquilino di palazzo dei normanni, e i già assessori comunali Francesco Tulino e Nicola Evolo. A loro dovrebbero aggiungersi altri esponenti della politica locale. Rimane a questo punto da capire chi sarà il candidato a sindaco di un “gruppo civico alternativo” che nelle intenzioni «ambisce alla pluralità di vedute». Mancano ancora diversi mesi alla fine della consiliatura guidata dall’amministrazione Giordano, a cui “Eppur si muove” imputa, tra l’altro, di ricorrere spesso a comunicati plateali e a veri e propri proclami per celare il “non fatto” cercando di far passare l’ordinario per straordinario. Nonostante alla tornata elettorale prevista sulla carta manchi ancora parecchio tempo, c’è dunque chi a Mileto ha già avviato la campagna elettorale. Mai come in questo caso il tempo dirà se la “mossa” è stata prematura e se la politica locale ha saputo o meno guardare…oltre.

LEGGI ANCHE: Maestrale-Carthago: si allunga la lista dei politici di Mileto arrestati

Inchiesta Maestrale-Carthago: da amministratori comunali di Mileto al carcere per mafia

Le cene di Vito Pitaro con boss e politici del Vibonese agli atti dell’inchiesta Maestrale

Mileto, consigliere a compleanno di Tavella: «Chiedo scusa a tutti, ero casualmente al ristorante»

Inchiesta Maestrale: consigliere di Mileto al compleanno del pluripregiudicato Benito Tavella

Inchiesta Maestrale: anche l’appalto della fibra ottica a Mileto nel mirino dei clan