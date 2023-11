Centro sanitario di Pizzo, Lo Schiavo: «Occhiuto chiarisca definitivamente quale sarà la sua destinazione»

«Rispetto alle ultime notizie apparse sulla stampa, che darebbero per definitivamente tramontata l’ipotesi della realizzazione di una Casa di comunità nel centro sanitario di Pizzo, mi auguro che si tratti solo di indiscrezioni non confermate ufficialmente dagli organi preposti e che anche la comunicazione che il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia avrebbe inviato al Comitato per la salute pubblica, nota che confermerebbe la destinazione a Centro operativo territoriale della struttura, possa essere smentita dai fatti. Sarebbe, in caso contrario, un vero e proprio schiaffo alle battaglie che in questi mesi sono state condotte in maniera unitaria dalle rappresentanze istituzionali e dai comitati spontanei di quel territorio che, a cominciare dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e proseguendo con le iniziative intraprese dai comitati civici, hanno invocato a gran voce la realizzazione di una Casa della comunità in uno dei centri più popolosi e strategicamente più rilevanti della provincia vibonese. Mi auguro, pertanto, che lo stesso presidente della Giunta regionale e Commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, prenda finalmente e ufficialmente posizione sulla questione in un senso o nell’altro, o rassicurando i cittadini sulla destinazione a Casa di comunità del centro sanitario oppure, al contrario, dicendo in maniera chiara se lo stesso sarà confermato quale semplice Centro operativo territoriale. I cittadini napitini meritano chiarezza e trasparenza su questo delicato argomento». Lo afferma in un comunicato stampa il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.

LEGGI ANCHE: Ospedale di Pizzo verso un Centro operativo territoriale, marcia indietro dell’Asp sulla Casa della Comunità

Farmacia territoriale dell’Asp di Vibo, Lo Schiavo e Mammoliti: «Il servizio verrà potenziato»

Protesta alla Cittadella regionale in difesa dell’ospedale di Serra San Bruno – Video