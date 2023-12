Vibo, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

Il prossimo Consiglio comunale di Vibo Valentia , convocato dal presidente Rino Putrino, in seduta pubblica ordinaria è previsto in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 2023, alle ore 9:45, e in eventuale seconda convocazione per giorno 11 dicembre, alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio del palazzo Municipale, con i seguenti punti all’ordine del giorno: proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2023, avente ad oggetto: Documento Unico di programmazione (Dup) – periodo 2024 – 2026, programmazione (Dup) periodo 2024-2026, discussione e conseguente deliberazione; proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2023, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, ratifica della deliberazione di giunta comunale n 280 del 14 novembre 2023 e variazione del programma Oopp 2023 – 2025; proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2023, avente ad oggetto: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (Dup) – periodo 2024 – 2026; proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2023, avente ad oggetto: rimodulazione del Piano di rateazione del pagamento della tariffa conferimento RR.SS.UU. annualità 2015 – 2016 – 2017 -2018, attesa la sottoscrizione del patto ex Art. 43.

