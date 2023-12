“Qualità della Vita 2023” a Vibo, il sindaco a Bologna per la presentazione del rapporto

Maria Limardo

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, è stata ospite ieri sera a Bologna invitata da “Il Sole 24 Ore” per la presentazione del rapporto annuale sulla “Qualità della vita 2023”. “Un invito che – ad avviso del primo del cittadino e di una nota stampa della giunta comunale – non è giunto casuale poiché Vibo Valentia è, tra le meridionali, una di quelle province che si è distinta per le posizioni guadagnate – afferma sempre il sindaco Limardo – rispetto allo scorso anno, ben 7, passando dal 103esimo posto al 96esimo di quest’anno. Ho avuto il piacere e il privilegio – dichiara Maria Limardo – di confrontarmi con illustri colleghi del resto d’Italia e con una platea di giornalisti ed esperti che ogni anno valutano le performance delle province, nelle quali, come ovvio, i capoluoghi recitano un ruolo da protagonista. Quest’anno, il più importante quotidiano economico italiano ha voluto che portassi la testimonianza del grande lavoro che stiamo conducendo sul territorio per far progredire Vibo Valentia e dimostrare che un Sud diverso, che sa sfruttare le occasioni, che è attento al verde, che punta sulla cultura, che vuole colmare il gap dei servizi con le realtà del Nord, esiste e vuole affermarsi“.

Il primo cittadino ha quindi elencato alla platea alcuni dei risultati a suo avviso “fin qui ottenuti sul fronte del risanamento del bilancio, dei finanziamenti ottenuti per le opere pubbliche, per la rigenerazione urbana, nel campo della raccolta differenziata ed ancora per la cultura, le risorse umane, le politiche sociali, la legalità. Io credo che i cittadini – aggiunge il sindaco – stiano iniziando a comprendere il grande lavoro che è stato svolto in questi anni ed i cui frutti si iniziano soltanto ad intravedere. L’ho sempre pensato e continuo a ribadirlo: la nostra azione amministrativa si è sempre mossa su un doppio binario. Perché se è vero che molto di ciò che abbiamo fatto lo si vedrà sul lungo periodo, si pensi agli indubbi benefici che porterà nell’erogazione dei servizi un bilancio risanato, è altrettanto vero che molto inizia già a vedersi da qualche tempo, basti ricordare le decine di cantieri aperti tra città e frazioni. Infine, una riflessione sulla considerazione di cui ormai gode Vibo Valentia fuori dai confini regionali: “Non può che far piacere – conclude il sindaco Limardo – ricevere continuamente inviti a partecipare a tavole, incontri e panel con relatori di primissimo piano nel panorama politico e istituzionale nazionale. Mi piace qui ricordare solo gli ultimi appuntamenti: la partecipazione all’assemblea nazionale Anci a Genova, il festival della rigenerazione urbana di Salerno, il concerto a Lucca della nostra Orchestra sinfonica della Calabria lo scorso weekend, ora questo confronto a Bologna e la prossima settimana l’invito a Roma all’auditorium Parco della musica dove il Comune verrà premiato per il progetto di riqualificazione di piazza Martiri d’Ungheria. Insomma, tutti segnali – conclude la Limardo – che i giudizi scevri da preconcetti e pregiudizi finiscono con il riconoscere la serietà di un lavoro importante condotto per la crescita del proprio territorio”.

