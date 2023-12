Comunali a Vibo: Pd, Verdi e Sinistra italiana si preparano ad allargare il campo

Alcune anime del centrosinistra si sono riunite nella sede del Partito democratico di Vibo su invito del Pd. All’incontro erano presenti: il Partito Democratico con il segretario Francesco Colelli e con Gernando Marasco, Sinistra Italiana con Silvio Primerano e Fortunato Petrolo, i Verdi con Tonino Mancuso e Giuseppe Annaccarato, l’associazione cultura sociale con Alida Punturiero e il Centro Studi Progetto Vibo Valentia con Raffaella Cosentino, Antonella Pupo e Gianpiero Menniti. “La riunione – fanno sapere in una nota congiunta – al fine di avviare una fitta discussione sui problemi della città e sulle future elezioni comunali di giugno. Ci auguriamo che questo campo largo continui a crescere sempre di più, convinti che tutte le forze del centrosinistra e progressiste si dovranno ritrovare per fare sintesi. Si fa un ulteriore passo in avanti nella costruzione dell’area alternativa al centrodestra che inizia a prendere sempre più forma e consistenza. L’avversario sta sempre dall’altra parte e mai in casa. Auspichiamo – concludono – che presto si convochi un incontro con tutte le anime che hanno la stessa visione di città, per iniziare, al più presto e per essere in campo con uomini e programmi validi, per offrire una vera alternativa ai vibonesi”. Mancavano a tale riunione le altre “anime” del centrosinistra, vale a dire Umanesimo sociale di Domenico Consoli, Liberamente Progressisti del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo e il Movimento Cinque Stelle guidato nel Vibonese dal deputato Riccardo Tucci. Ricordiamo che il Partito democratico ha da settembre individuato il proprio candidato a sindaco per le comunali del prossimo anno nel presidente del proprio partito Enzo Romeo, nominativo sul quale si è “spaccato” il tavolo con M5S, Umanesimo sociale e Liberamente progressisti. Tavolo che si sta cercando di ricostituire.

