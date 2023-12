Comunali a Vibo: il fronte progressista prova ad allargare il tavolo ma senza…il Pd

Prova a fare passi in avanti l’area progressista vibonese in vista delle elezioni amministrative nella città capoluogo. A tal fine, Riccardo Tucci (Movimento Cinque Stelle), Antonio Lo Schiavo (Liberamente progressisti) e Domenico Consoli (Umanesimo sociale) hanno convocato per venerdì 15 dicembre alle ore 15 nella sala della presidenza del consiglio del Comune di Vibo, una conferenza stampa. “È nostro intendimento continuare a portare avanti il dialogo tra tutte le forze alternative al centrodestra per dare un nuovo governo alla città. Da qui l’apertura a tutte le sigle civiche e partitiche alternative al centrodestra, scevre da posizioni precostituite, unica possibilità, realistica e ragionevole, per allestire una proposta competitiva e vincente da contrapporre allo schieramento che ha affossato la città negli ultimi vent’anni”. Ricordiamo che tale proposta di allargamento del “tavolo” era stata avanzata a suo tempo anche dal Partito democratico – già da tempo in campagna elettorale con il proprio candidato a sindaco Enzo Romeo – ed era stato anche uno dei motivi di “rottura” tra Umanesimo sociale e Pd.

