Comunali a Vibo, Colelli: «Consoli dialoga con il centro? Pensa un po’ che novità…»

Il segretario cittadino del Pd non le manda a dire al leader di Umanesimo sociale: «Se voleva la scusa per alzarsi dal tavolo avrei accelerato i tempi. Non credo abbia maturato ieri notte questa scelta»

Il tavolo della coalizione progressista

Botta e risposta tra il segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, ed il leader di Umanesimo sociale Domenico Consoli. Dopo la nostra intervista all’ex primario che ha affermato a chiare lettere di aver iniziato un dialogo con l’area di centro, addossando proprio a Colelli e al Pd la responsabilità di aver fatto saltare il “tavolo” della coalizione progressista a seguito anche dell’ultima uscita pubblica a sostegno del proprio candidato a sindaco Enzo Romeo, il segretario cittadino del Pd affida ad un Post su Facebook il suo pensiero e lo “scontro” nel centrosinistra diviene sempre più incandescente. “Finalmente si esce allo scoperto. Se serviva un mio post – afferma Colelli – per dare la scusa a qualcuno di alzarsi dal “tavolo” me lo avrebbero potuto dire qualche mese fa…avrei accelerato i tempi.Consoli dialoga col centro? Pensa un po’ che novità!!!Non credo abbia maturato ieri notte questa scelta.Come Partito democratico non abbiamo problemi di nessun genere, nessuna ansia da prestazione, nella piena consapevolezza di essere alternativi a questo modo di fare politica.Accordi, accordini, non ci interessano e non ci appartengono. Questa volta, gli “accordi” li vogliamo fare solo con i cittadini.Immenso rispetto personale per Consoli, molto meno rispetto dal punto di vista politico.Faccia pace con se stesso Umanesimo sociale. Quando noi chiedevamo l’allargamento del tavolo, loro dicevano di no, oggi parlano di centro.Sono sempre più convinto, che la proposta del Partito democratico sia la più seria… Buon lavoro a tutti”.

