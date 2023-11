Comunali a Vibo, si allarga l’area di Centro con l’ingresso di Arena e “Italia del Meridione”

Azzurra Arena

“Si è tenuto nella giornata odierna un incontro tra la segretaria cittadina di Azione Claudia Gioia, il segretario provinciale di Azione Maurizio Mazzotta e il dott. Francesco Arena da poco nominato segretario provinciale di “Italia del meridione”, forza politica che ha una propria espressione nel consiglio comunale di Vibo Valentia che risponde al nome di Azzurra Arena”. E’ quanto fanno sapere in una nota Claudia Gioia, Maurizio Mazzotta e Francesco Arena. “L’incontro ha avuto come oggetto le prossime elezioni amministrative e si è convenuto in ordine all’opportunità di ulteriormente allargare l’area di centro come unica prospettiva capace di declinare un progetto forte e credibile che tenga insieme la capacità amministrativa e la passione politica. In tal senso, il dott. Arena, stimato professionista del territorio, si è dimostrato disponibile a mettere in piedi una lista che rappresenti “Italia nel meridione” a Vibo Valentia destinata a diventare un valore aggiunto al tavolo di discussione in cui siedono altre autorevoli forze politiche che nella prossima settimana torneranno a riunirsi per confrontarsi sulle prime iniziative da mettere in campo per la formazione della coalizione e la scelta del candidato a sindaco”.

