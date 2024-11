La città di Vibo Valentia si veste a festa: «Sarà il Natale più vibonese di sempre». Ecco le prime luminarie – VIDEO

Presto il cartellone degli eventi che animeranno il periodo dal 7 dicembre al 6 gennaio tra intrattenimento per bambini, spettacoli, musica e tradizione

La città di Vibo Valentia si sta vestendo a festa per quella che si preannuncia un’esperienza natalizia nuova, ricca di tradizione, allegria e divertimento. Un assaggio dell’allestimento voluto dall’amministrazione comunale è già visibile in piazza Municipio e sul corso, dove sono state già montate le luminarie stilizzate. La “prova zero” dell’effetto scenografico è stata l’accensione delle installazioni sospese.

«Proseguono i preparativi per la realizzazione di un cartellone ricco di eventi: intrattenimento per i bambini, spettacoli, luminarie, musica e cibo con al centro la tradizione vibonese, per accompagnare i riti religiosi durante tutto il periodo natalizio, dal 7 dicembre al 6 gennaio» fa sapere il Comune attraverso i proprio canali social. «Sarà il vero Natale vibonese» commenta con soddisfazione il consigliere comunale con delega agli spettacoli Francesco Colelli.

«Vibo Valentia – conclude l’amministrazione comunale – sarà la Città del Natale: la Città dell’albero, la Città dei presepi, la Città dei mercatini, pronta ad accogliere tutti e regalare tanti momenti di svago, allegria e divertimento».