Vibo, convocato l’ultimo Consiglio comunale del 2023 con 16 punti all’ordine del giorno

Il prossimo e ultimo Consiglio comunale di Vibo Valentia , del 2023, convocato dal presidente Rino Putrino, in seduta pubblica ordinaria è previsto per venerdì 22 dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala del Consiglio del palazzo Municipale, con sedici punti all’ordine del giorno: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2023, avente ad oggetto: Dichiarazione dell’esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici degli immobili abusivi; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2023, avente ad oggetto: Riconoscimento debilti fuori bilancio in favore di diversi; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2023, avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per la realizzazione di elementi di arredo di pertinenza di locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominati “Dehors”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26 marzo 2022; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2023, avente ad oggetto: riqualificazione urbana del quartiere Pennello, approvazione proposta di accordo bonaria redatta dal Rup; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2023, avente ad oggetto: lavori pubblici di somma urgenza per intervento di somma urgenza realizzato a luglio per sistemazione della condotta fognaria – zona Vigili del fuoco, conservatorio statale di musica; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2023, avente ad oggetto: lavori pubblici di somma urgenza per recupero dei liquami di sversamento e lo smaltimento a causa dello sversamento di liquami dalla stazione di sollevamento in località Bivona; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2023, avente ad oggetto: lavori pubblici di somma urgenza per il ripristino del funzionamento della stazione di sollevamento in località Bivona – ripristino del funzionamento della stazione di sollevamento in località Triparni; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2023, avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2023, avente ad oggetto: Piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari triennio 2024/2025/2026; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2023, avente ad oggetto: verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza e attività produttive e terziarie; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2023, avente ad oggetto: approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone per l’anno di imposta 2024 e successivi; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2023, avente ad oggetto: adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2024; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2023, avente ad oggetto: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 – ricognizione partecipazione possedute al 31 dicembre 2023; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2023, avente ad oggetto: approvazione aliquote Imu da applicare per l’anno 2024; proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2023, avente ad oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

LEGGI ANCHE: Area pedonale a Vibo in piazza Santa Maria, Gioia (Azione): «Superficialità da giunta Limardo»

Il Corsivo | Mangialavori e le dimissioni da coordinatore di FI, cause ed effetti a livello locale e regionale

Rete idrica “colabrodo” a Vibo, Nesci: «Limardo ha avuto altro a cui pensare»