Eventi natalizi a Vibo, Schiavello: «Ad ognuno le proprie responsabilità e l’albero dovevano farlo altri»

L’attuale piazza Municipio e nel riquadro l’albero allestito nel 2021

Intervento di Antonio Schiavello, consigliere delegato allo Spettacolo al Comune di Vibo Valentia, sulla situazione inerente la programmazione natalizia e la gestione degli eventi a Vibo Valentia finita al centro di numerose critiche. Schiavello non manca di addebitare “colpe” e così, nella mattinata di ieri, durante una Commissione consiliare a “palazzo Luigi Razza”, ha ritenuto “opportuno fornire ai colleghi e soprattutto alla cittadinanza tutti i dovuti chiarimenti in merito alle polemiche sorte a seguito di disguidi di carattere burocratico – così li definisce il consigliere – inerenti il cartellone natalizio. Dispiace – ha affermato Schiavello – aver letto in questi giorni strumentalizzazioni e polemiche sterili che avevano il solo obiettivo di colpire l’amministrazione comunale e non già di soffermarsi ad analizzare problemi, cause e responsabilità”. E per capire se di polemiche o problemi si tratta, il consigliere offre i suoi chiarimenti: “La cosa che più di ogni altra mi preme rimarcare è che gli eventi oggetto di critica non possono essere addebitati all’amministrazione comunale. Nell’approntare il calendario delle manifestazioni natalizie, il Comune si è mostrato aperto ad ogni proposta proveniente dalle singole associazioni del territorio, nonché dalle parrocchie e comunque da gruppi rappresentativi di piccole e grandi comunità che devono avere ognuna pari dignità. E andiamo allora al dunque: non ho problemi a metterci la faccia per spiegare ai cittadini che la casa di Babbo Natale, a cura della Pro Loco, ha subito uno slittamento delle attività semplicemente per la concomitanza del Festival Leggere e Scrivere, e quindi si è trattato semplicemente di un posticipo di qualche giorno. Allo stesso modo – tuona Schiavello – è bene che la cittadinanza sappia che era onere della Camera di Commercio espletare il bando per i mercatini di Natale e se il bando stesso è andato deserto non è certo colpa dell’amministrazione comunale che, anzi, aveva accolto con favore questa iniziativa. Così come erano state la Camera di commercio e Confcommercio a prendere l’impegno di provvedere all’allestimento dell’albero di Natale, che fosse in piazza Municipio, su corso Vittorio Emanuele o altrove; così non è stato e non possiamo che prenderne atto. Ad ogni modo, per senso di responsabilità, ritengo doveroso che un rappresentante delle istituzioni ci metta la faccia, anche quando avrebbero dovuto essere altri a farlo“. Si evince, dunque, dal consigliere delegato allo Spettacolo, Antonio Schiavello, che il programma natalizio in tono minore, a Vibo Valentia, con tanto di albero mancato, eventi slittati o saltati, non è “un’invenzione“ o un mero tentativo di costruire polemiche sterili, più semplicemente è realtà, e la realtà si commenta ed esige risposte, soprattutto se coinvolge un’intera comunità.

