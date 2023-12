Eventi natalizi a Vibo, Colelli: «Mal spesi 50mila euro e neanche pochi spiccioli per l’albero»

L’attuale piazza Municipio e nel riquadro l’albero allestito nel 2021

Gli eventi natalizi e l’utilizzo dei soldi pubblici a Vibo Valentia, “decretano il disastroso bilancio di quasi cinque anni di amministrazione Limardo”. E’ molto chiara l’obiezione all’operato del sindaco Maria Limardo da parte di Francesco Colelli, segretario cittadino del Pd. “La programmazione natalizia – afferma – alla pari di quella estiva è stata una delusione totale. Vibo Valentia è stata, di fatto, privata persino del suo Natale sociale. L’amministrazione ha impegnato 50mila euro, veramente mal spesi, tra eventi finanziati e mai realizzati e senza trovare nemmeno pochi spiccioli per realizzare un albero di Natale in piazza”. Per l’esponente del Pd si tratta di “una programmazione in preda all’improvvisazione che di certo non ha favorito il commercio cittadino, sempre più in crisi“. E se i soldi pubblici “vanno spesi bene”, per Colelli l’apoteosi del “disastro natalizio” è rappresentata dall’evento ideato per giorno 1 gennaio alle ore 19:00 in piazza Municipio: “Ciliegina sulla torta, il concerto di Capodanno in ritardo e con 15mila euro spesi per un gruppo, “i Dirotta su Cuba”, ormai fuori dal panorama musicale da anni che difficilmente sarà attrattivo per diversi target generazionali. Il fallimento di questa amministrazione passa anche dall’incapacità di programmazione”.

Francesco Colelli ricorda poi che nei primi giorni del mese di dicembre il primo cittadino di Vibo annunciava “un Natale per tutti i gusti e per tutte le età, ancorato alle tradizioni e aperto alle innovazioni. Musica, eventi, mercatini, intrattenimento per i bambini con Babbo Natale e la Befana e anche manifestazioni enogastronomiche e culturali come Vicoli diVini nell’inedita versione invernale e l’XI edizione del Festival Leggere&Scrivere. È un Natale ricco di appuntamenti – spiegava l’amministrazione Limardo – quello organizzato anche quest’anno dall’amministrazione comunale di Vibo che è andata incontro, ancora una volta, alle richieste delle tante associazioni del territorio, nell’ottica di una sinergia e di una compartecipazione che si rinnova di anno in anno. Il Natale deve essere un momento di gioia e condivisione di valori universali come la solidarietà e la generosità verso il prossimo; al contempo, è giusto che rappresenti anche un’occasione di svago per la cittadinanza. Ho chiesto ai miei assessori – dichiarava ancora il primo cittadino – di lavorare affinché nessuno restasse escluso e tutte le frazioni avessero la giusta attenzione. A curare la realizzazione del cartellone sono stati il consigliere delegato allo Spettacolo, Antonio Schiavello, e gli assessori Giusi Fanelli (Cultura) e Carmen Corrado (Attività produttive)“. Per il segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli, così come già dichiarato anche dal consigliere comunale e capogruppo dei dem, Stefano Soriano, l’amministrazione Limardo “ha però ancora una volta solo dato sfoggio delle sue incapacità organizzative, dimostrando – aggiunge Colelli – di non saper investire adeguatamente i soldi pubblici. Il Natale 2023 della città capoluogo verrà ricordato per le variegate proposte di zeppolate e zampognari, eventi saltati e neanche l’ombra di un piccolo albero in piazza Martiri D’Ungheria”.

