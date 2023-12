Vibo e il Natale per le strade che non c’è, cittadini e commercianti in “rivolta” contro gli amministratori

Il Post del consigliere Schiavello sul proprio profilo Facebook

Aria di Natale a Vibo Valentia cercasi. Promesse non mantenute, programmi con eventi rimasti solo sulla carta e commercianti che richiamano alle proprie responsabilità gli amministratori comunali e gli “inquilini” di “palazzo Luigi Razza” che quelle promesse hanno fatto e al momento non le hanno mantenute. Partiamo dalle cose più evidenti: Vibo Valentia è l’unico capoluogo di provincia d’Italia (ed aspettiamo di essere smentiti dagli amministratori comunali con l’indicazione di altre città) a non aver quest’anno allestito neanche il tradizionale albero di Natale in piazza Municipio. L’intera piazza Martiri d’Ungheria è occupata solamente dalla capanna con la natività e per la piazza principale di Vibo Valentia il Natale finisce qui. Per il resto parcheggio di giorno (con le auto in sosta anche dinanzi alla capanna e con il rischio che qualche bimbo ci finisca sotto) e il vuoto la sera. Già, il vuoto. Perché dei mercatini di Natale annunciati dal Comune di Vibo Valentia con il programma del “Magico Natale” – previsti dal 14 dicembre al 7 gennaio in piazza Martiri d’Ungheria, al momento non c’è neanche l’ombra. Ma non è la sola lamentela in ordine ad un Natale che quest’anno a Vibo Valentia si presenta più che mai spento. Spento come le luminarie che per due domeniche consecutive – e se ne ignorano i motivi – non sono state accese sia nella piazza principale che lungo corso Vittorio Emanuele III dove le attività commerciali provano a resistere, nonostante tutto, con encomiabile sforzo e con prodotti di qualitàmasi vedono penalizzate da tutto ciò che sta intorno e che ricade sotto la responsabilità di chi gestisce la cosa pubblica (ed è anche lautamente remunerato per questo con soldi pubblici cioè di tutti i cittadini) e che ha promesso e non ha mantenuto. A Palazzo Gagliardi – ulteriore esempio –, stando al programma del “Magico Natale” del Comune, doveva essere allestita sin dal 14 dicembre (e sino al 23) la Casa di Babbo Natale. Chi l’ha vista? Nessuno, per la semplice ragione che non è stata allestita (per la “gioia”, si fa per dire di grandi e piccini che sono passati da Palazzo Gagliardi) senza che sino a stamane alcun amministratore comunale si sia degnato di fornire spiegazioni sul mancato allestimento. Sul profilo Facebook personale del consigliere comunale Antonio Schiavello (con delega agli Spettacoli) alle ore 13:29 di oggi (20 dicembre 2023) viene però postata una nuova locandina con l’indicazione che “La Casa di Babbo Natale ti aspetta” ogni pomeriggio dal 20 al 23 dicembre e dal 27 al 30 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 19:00. Nessuna spiegazione sul mancato avvio della “Casa di Babbo Natale” sin dal 14 dicembre e nessuna spiegazione sulla variazione dei giorni di allestimento (dal 27 al 30 dicembre che nella precedente locandina non c’erano).

Il de profundis del Natale a Vibo continua poi con il mancato allestimento dei mercatini che – come da locandina del “Magico Natale” voluto dall’amministrazione Limardo – dovevano vedere la luce in piazza Municipio dal 14 dicembre al 7 gennaio. Chi li ha visti? Al momento nessuno ed anche in questo caso nessun assessore, sindaco o consigliere delegato ha inteso fornire spiegazioni alla città sul mancato allestimento, neanche attraverso un misero post sul solito Facebook (la comunicazione istituzionale ad alcune latitudini – leggasi Vibo Valentia – è andata a farsi benedire già da tempo). In attesa anche dei concerti settimanali in programma sin dal 30 novembre, commercianti e cittadini lamentano poi l’assenza del concerto di Capodanno nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e giorno 1 gennaio. Si consolida invece la “tradizione” tutta vibonese (e in solitaria rispetto al resto del mondo) che vuole il “concerto” di Capodanno in programma per giorno 1 gennaio 2024 alle ore…19:00 con i Dirotta su Cuba e a seguire Dj Contest. Fra chi – tra commercianti e cittadini – pretende delle scuse da parte dei pubblici amministratori per essere riusciti nella non facile impresa di “spegnere”, nei fatti, anche il Natale a Vibo Valentia (non mantenendo fede neanche al programma degli eventi), c’è chi fa notare che persino nei paesi della provincia – da Nicotera a Tropea passando per Pizzo e Serra San Bruno – si respira per le strade l’aria della festività, con tanto di luminarie, vie del vischio e altro, che hanno attirato sinora parecchi visitatori A Vibo Valentia, invece – da capoluogo di provincia (nonostante l’impegno dei commercianti) – si resta in attesa di un Natale che, probabilmente, è stato sinora acceso solo nelle private abitazioni degli amministratori e, naturalmente, su…Facebook [GUARDA FOTO IN BASSO]

Il sindaco nel post su Facebook mentre allestisce l’albero a casa Le luci spente domenica sul corso a Vibo

