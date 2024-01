Aumento indennità degli amministratori, Romeo: «Se fossi sindaco ridurrei drasticamente gli stipendi»

“Ha destato scalpore il recente aumento delle indennità di sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri comunali. Il caso “Vibo” riflette esemplarmente la percezione e il giudizio indignato dei cittadini. Vale la pena di rammentare, peraltro, che si tratta di ente locale in dissesto e sottoposto a un pesante piano di rientro del debito”. A dichiararlo è Enzo Romeo, candidato a sindaco di Vibo per il Pd. “Dunque, con il primo gennaio 2024 cosa accadrà per gli amministratori della nostra città? – prosegue Romeo – ecco cosa: il sindaco percepirà la somma di 9.660 euro al mese; il vicesindaco percepirà la somma di 7.245,00 euro al mese; gli assessori comunali percepiranno ciascuno la somma di 5.796,00 euro al mese; infine, il compenso massimo percepibile dai consiglieri comunali diventerà pari ad un quarto dell’indennità del primo cittadino, cioè circa 2.415,00 euro al mese. Cosa farei io? Primo giorno da sindaco e prima delibera di Giunta: riduzione drastica delle indennità di almeno il 25%, con il risultato di un risparmio di oltre 35.000,00 euro al mese che nel corso dei cinque anni di consiliatura ammonterebbero a più di 2 milioni di euro”. Queste le intenzioni dell’esponente dem nel caso in cui dovesse ricoprire la carica di primo cittadino. “La destinazione dei soldi risparmiati in un “fondo speciale” per la efficace e periodica manutenzione ordinaria della viabilità e del verde, dal centro città fino a tutte le frazioni. Tutto può cambiare: basta essere coerenti con quello che si pensa e si dice. Se l’obiettivo è una seria azione amministrativa e soprattutto il bene comune dei cittadini. Questo è il mio impegno”.

