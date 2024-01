Comunali a Vibo, Azione: «In campo con un candidato a sindaco politico e autonomo dai due poli»

Nella giornata di ieri presso la sede provinciale di Azione si è tenuta un’assemblea alla presenza del coordinatore regionale Francesco De Nisi, del segretario provinciale Maurizio Mazzotta e della segretaria cittadina Claudia Gioia. Presenti anche i consiglieri comunali Stefano Luciano e Giuseppe Russo. “Nell’ambito della partecipata discussione – fanno sapere De Nisi, Mazzotta e Gioia – si è affrontato il tema delle prossime elezioni amministrative e si è arrivati ad una sintesi che si ritiene opportuno rendere pubblica e che va nella direzione di volere esprimere unitamente alle altre forze centriste e riformiste una candidatura a sindaco autonoma dai due poli che vedono da un lato in campo il Pd e dall’altro Maria Limardo con Forza Italia. Ed infatti il partito provinciale è convinto che le proposte attualmente in campo non siano sufficienti per dare agli elettori la possibilità di votare un progetto realmente alternativo e soprattutto idoneo a rappresentare una classe politica ed amministrativa capace di risolvere in modo concreto i numerosi problemi del nostro territorio. Le sfide future impongono di abbandonare gli idealismi esasperati e di concentrare ogni sforzo per individuare figure competenti ed oneste, capaci di occuparsi della cosa pubblica operando in modo incisivo nell’interesse dei cittadini vibonesi. In questa direzione, per come già anticipato, ci proponiamo di arrivare ad una sintesi con le altre forze politiche e civiche con le quali sono stati già condivisi percorsi ed iniziative politiche per esprimere una coalizione autonoma sul piano politico, organizzativo ed elettorale che sappia proporre un candidato a sindaco politico e capace di amministrare con competenza e serietà”.

