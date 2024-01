“Indipendenza”, Gianni Alemanno a Vibo Marina per presentare il nuovo partito

Venerdì 2 febbraio, il segretario nazionale del Movimento politico “Indipendenza”, Gianni Alemanno sarà in Calabria per la prima volta dopo la nascita del nuovo partito avvenuta lo scorso fine novembre. Presenterà il movimento politico «che – si legge in una nota del Coordinamento regionale- ha l’obiettivo di realizzare una Calabria finalmente forte». Si tratta di un «poderoso il progetto politico-sociale» e proprio nei giorni scorsi il «Movimento ha avviato la sua strutturazione organizzativa». Alemanno ha chiamato a presiedere il coordinamento regionale l’ex senatore Franco Bevilacqua che subito dopo ha proceduto alla nomina del vicecoordinatore nella persona di Antonella Folino e dei cinque coordinatori provinciali: Fabrizio Falvo per Cosenza, Luigi Tuccio per Reggio Calabria, Luigi Colosimo per Catanzaro, Gabriele De Franco per Crotone e Giuseppe Scianò per Vibo Valentia. L’incontro-dibattito avrà luogo alle ore 17,00 presso l’Hotel Cala del Porto sul lungomare di Vibo Marina. Nella mattinata Gianni Alemanno sarà a Catanzaro per inaugurare la sede del partito nella città capoluogo di regione nella centrale via Indipendenza.

