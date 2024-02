Stefanaconi: via libera del Consiglio al bilancio di previsione 2024

“Dopo il via libera della giunta, il bilancio 2024 passa in Consiglio comunale con il voto unanime della maggioranza consiliare e l’astensione del consigliere Maluccio per la minoranza”. A darne notizia è il sindaco Salvatore Solano. I lavori condotti dal presidente del Consiglio, Domenico Barbalaco, ha visto l’intervento del sindaco, Salvatore Solano, e dell’assessore al bilancio Fortunato Cugliari. Quest’ultimo ha voluto rimarcare “i ragguardevoli risultati raggiunti dall’amministrazione comunale. Nel corso degli ultimi cinque anni il Comune ha registrato un progressivo miglioramento dei conti, con una sempre più crescente riscossione delle entrate c.d. dubbie, ossia dei tributi, anche grazie all’adozione del Durc del cittadino, che impone ai cittadini morosi di pagare per avere diritto a servizi e concessioni. Ciò ha altresì consentito – ha continuato Cugliari – di liberare significative risorse da destinare alla erogazione di maggiori e più efficienti servizi per la collettività, consentendo altresì di evitare il ricorso a continue e costose anticipazioni di tesoreria”. “Oggi si può dire senza alcun dubbio – ha concluso il sindaco – che il bilancio del Comune di Stefanaconi è rappresentativo dell’effettiva situazione finanziaria con debiti e crediti reali, cioè giuridicamente perfezionati ed esigibili, e non presunti, come più volte segnalato dalle Corti dei Conti, richiamando quei Comuni che utilizzano entrate fittizie pur di chiudere un bilancio apparentemente riequilibrato”.

LEGGI ANCHE: Stefanaconi: deceduto l’ex sindaco e sindacalista dello Snals