Autonomia differenziata, una delegazione di sindaci del Vibonese ricevuta dal prefetto

In seguito alla manifestazione indetta dal Consiglio regionale Anci e dalla presidente Rosaria Succurro, in concomitanza con le manifestazioni tenutesi davanti a tutte le Prefetture delle cinque province calabresi, una delegazione di sindaci del Vibonese, ossia: Sergio Cannatelli sindaco di Sorianello, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio, e Salvatore Fortunato Giordano sindaco di Mileto, tutti e tre facenti parte del Consiglio regionale Anci Calabria, Sergio Pititto, sindaco di Pizzo, Alfredo Barillari sindaco di Serra San Bruno e Leo Mercuri sindaco di Limbadi, è stata ricevuta dal prefetto di Vibo Valenta Paolo Giovanni Grieco. “La delegazione – si rende noto – ha trasferito al prefetto di Vibo Valentia, il documento ufficiale stilato dall’Anci regionale. I sindaci hanno quindi avuto in un colloquio cordiale con il prefetto Grieco durante il quale hanno evidenziato le criticità rappresentate da questo disegno in approvazione sull’Autonomia differenziata, segnalando che, oltre a tante problematiche, è necessario che si individuino le risorse preventivamente per poter garantire il raggiungimento dei Lep e garantire meglio il Sud e le regioni più bisognevoli. L’accento comunque è stato posto anche su problematiche relative a materie che sfuggono alla previsione di Lep, come per esempio la viabilità, che se non sostenute adeguatamente dal Governo centrale in maniera adeguata rischiano anche e soprattutto per il Vibonese di farlo retrocedere oltre. Il prefetto ha ascoltato le ragioni dei sindaci e dell’Anci e, nella sua nota cordialità, ha dato disponibilità a stare vicino ai primi cittadini e a tutte le altre forze sociali impegnate anche su questo fronte sul territorio provinciale e si è detto disponibile a trasferire queste preoccupazioni al Ministero”. Davanti alla Prefettura di Vibo Valentia, oltre alla delegazione dei sindaci vi erano rappresentati politici, sindacali e della società civile.

