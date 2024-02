Provincia, rinnovo del Consiglio: più che soddisfatta la coalizione di Centro

Per l'area centrista il risultato raggiunto dalla lista messa in campo è il "frutto di un importante lavoro di squadra"

“Il risultato raggiunto dalla lista di centro alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della provincia di Vibo Valentia deve certamente considerarsi molto più che soddisfacente. Esso rappresenta il frutto di un importante lavoro di squadra, dove ogni componente ha saputo dare un valido contributo nell’interesse di tutta la coalizione. Una colazione che, attraverso tale competizione elettorale, ha dimostrato di aver saputo proporre e mettere in campo un progetto valido ed alternativo che, per l’effetto, ha conquistato la fiducia di numerosissimi amministratori che per questo si vogliono ringraziare e che viene, altresì, guardato con estremo interesse anche da chi oggi sembrerebbe appartenere ad altre aree. Pertanto, nell’ottica di tale progetto, il gruppo consiliare si adopererà sin da subito per mettere in moto iniziative volte ad imprimere un cambio di rotta all’amministrazione provinciale”. E’ quanto hanno dichiarato gli esponenti politici di “Vibo al Centro Unica e Legata nella Concretezza” della coalizione di Centro.

