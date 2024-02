Elezioni provinciali, Tassone (Pd): «Le destre mostrano segni di cedimento»

Luigi Tassone

«Esprimo felicitazioni e porgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al neo eletto consigliere provinciale Antonino Schinella, più volte sindaco di Arena e apprezzato amministratore nella sua comunità e sul territorio provinciale. Non a caso, la sua candidatura è stata sostenuta da numerosi amministratori vibonesi; basti pensare che in termini numerici, al netto dell’indice di ponderazione, Schinella è tra i cinque candidati più votati, a conferma del reale e forte radicamento sul territorio».

È quanto afferma in una nota Luigi Tassone, già consigliere regionale, dirigente regionale del Partito Democratico e attuale consigliere comunale a Serra San Bruno, tra i principali sostenitori della candidatura del sindaco di Arena. «Un sincero augurio anche all’amico Nicola La Sorba, eletto in consiglio provinciale» prosegue Tassone, che poi sottolinea «l’ottimo risultato conseguito dalla lista Democratici e Progressisti, che in termini numerici – osserva ancora l’esponente del Pd – ottiene quasi gli stessi voti della destra, grazie al determinante apporto di tutti i nostri candidati, amministratori e dirigenti seri, coerenti, apprezzati e radicati sul territorio». «Ancor di più in questo contesto, in cui le destre mostrano evidenti segni di cedimento, e con la vittoria delle forze progressiste in Sardegna, segnale incoraggiante che ci fa ben sperare per il futuro, ancora più avvincente si prospetta la prossima sfida delle Amministrative a Vibo Valentia, dove i dirigenti locali del Partito Democratico, con in testa il segretario cittadino Francesco Colelli ed il gruppo consiliare guidato da Stefano Soriano, con il sapiente supporto del regionale guidato dal senatore e segretario Nicola Irto, hanno saputo costruire un’ampia coalizione, offrendo alla città un’alternativa che, intorno alla candidatura a sindaco di Enzo Romeo, convince e si rafforza giorno per giorno di più», conclude Luigi Tassone.

