Comunali a Vibo, Gioia (Azione): «Valutiamo con serietà l’appello del segretario di Forza Italia»

Claudia Gioia

“Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione del partito cittadino di Azione per discutere la linea politica da assumere in occasione delle prossime elezioni amministrative. La relazione della sottoscritta ha evidenziato come in un momento difficile per la città occorre valutare con serietà l’appello rivolto dal segretario provinciale di Forza Italia, dott. Comito, di unire le forze al di là di ideologie e contrapposizioni di parte per il solo fine di perseguire l’interesse della città”. E’ quanto afferma in una nota Claudia Gioia, segretaria cittadina di Azione a Vibo Valentia. “Nel corso della riunione, con un solo parere sfavorevole, si è deciso di valutare la proposta di costruire un’alleanza con le forze liberali che consenta di essere competitivi su una forma di governo cittadino forte e stabile. Provvederò ad ascoltare nelle prossime ore la dirigenza del partito e, nel caso in cui non dovesse mutare repentinamente il quadro politico, assumeremo una decisione definitiva”.

