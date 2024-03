Vibo, incontro tra il M5S e il candidato a sindaco Romeo

Confronto tra gli attivisti e l’aspirante primo cittadino per affrontare i principali punti chiave in vista della redazione del programma elettorale

Dai servizi primari alla programmazione dello sviluppo economico; dalle reti infrastrutturali e i trasporti al ruolo del porto di Vibo Marina; dalla costruzione del nuovo ospedale alle politiche sociali; dall’acqua pubblica ai servici idrici; dal lavoro, la desertificazione economica e commerciale alle politiche attive e giovanili. Questi, alcuni tra i punti trattati nel corso del confronto tenutosi nella serata di venerdì nella sede del Movimento Cinque Stelle, tra gli attivisti del gruppo territoriale e il candidato a sindaco della coalizione progressista Enzo Romeo. Dopo l’introduzione del rappresentante Michele Furci, presente il deputato Riccardo Tucci, la coordinatrice provinciale Luisa Santoro e i consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio Pisani, i componenti del Gruppo territoriale sono intervenuti per esporre al candidato a sindaco le tante priorità con cui il M5S di Vibo Valentia “intende rappresentare le esigenze dell’intera comunità cittadina. È stato un confronto molto costruttivo – fa sapere Michele Furci –, durante il quale sono stati delineati, e messo nero su bianco, i punti chiave di quello che sarà il programma elettorale che insieme alla coalizione presenteremo ai cittadini da qui a qualche settimana. Al nostro candidato sindaco Romeo abbiamo fatto presente le nostre battaglie politiche condotte a Palazzo Luigi Razza, nell’arco dei cinque anni della consiliatura, e quelle che sono, a nostro avviso, le criticità sulle quali agire nella prossima attività amministrativa. Romeo, dal canto suo, dopo aver sposato in pieno le proposte emerse dai lavori del Gruppo territoriale, ha parlato di come intende cambiare la città e come farlo. Ha puntualizzato, evidenziando tanti punti strategici, le sue riflessioni programmatiche elaborate nel corso delle interlocuzioni con la società civile negli ultimi due anni. Da qui, è emersa e ribadita la comune volontà di battersi per risollevare Vibo Valentia dallo stato comatoso in cui la destra l’ha fatta precipitare”.

