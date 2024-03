Il Municipio di Brognaturo intitolato all’indimenticato sindaco Cosmo Tassone – Foto

Giornata dalle forti emozioni quella vissuta ieri a Brognaturo in occasione dell’intitolazione del palazzo municipale all’indimenticato e storico sindaco Cosmo Tassone. A rendere omaggio a “lu cicchinu”, come veniva soprannominato, tutti i sindaci del Vibonese ma anche da diversi paesi del Catanzarese (Cardinale e Badolato su tutti), giunti in piazza del popolo per onorare la figura di un amministratore dalle straordinarie qualità umane e scomparso prematuramente nel gennaio 2021. Accanto ai primi cittadini e per dimostrare la concreta vicinanza delle istituzioni a chi amministra gli enti locali c’era il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, il questore Cristiano Tatarelli, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, l’ex parlamentare socialista ed ex assessore regionale Saverio Zavettieri e tante autorità civili, militari e religiose. A moderare l’evento e la cerimonia di intitolazione del palazzo municipale a Cosmo Tassone è stato il giornalista Pietro Melia. E’ toccato per prima ad una commossa Rossana Tassone, sindaco di Brognaturo e figlia dell’indimenticato Cosmo, onorare “un combattente, un uomo profondamente legato alla sua terra. Lui era il Comune – ha affermato l’attuale primo cittadino – e oggi questo Comune sarà lui”. Ricordo commosso anche da parte di Wanda Ferro: “Abbiamo condiviso emozionanti battaglie politiche, e ho avuto modo di conoscerlo e apprezzare le sue doti politiche ma soprattutto le sue straordinarie qualità umane – ha aggiunto il sottosegretario –che mi hanno portato a stringere un legame di profondo affetto. Sentivo parlare spesso di questo uomo eccezionale già da mio padre, allora primario all’ospedale di Serra San Bruno, che mi descriveva questo sindaco amatissimo dai suoi concittadini, un socialista animato da grande passione politica e sempre vicino alla gente, pronto a battersi per difendere il proprio territorio e che oggi lascia il testimone alla figlia Rossana”.

Cosmo Tassone

Ricordi su ricordi nei tanti interventi per ricordare Cosmo Tassone, ad iniziare da quello del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che non è voluta mancare “perché noi sindaci del Vibonese dovevamo oggi essere tutti qui – ha affermato il primo cittadino – per rendere omaggio ad una straordinaria personalità, al principale esponente del socialismo locale, a Cosmo Tassone che incarnava la fierezza di essere sindaco per il bene comune, assumendosi l’onere di unmandato da non tradire mai, ma portandolo avanti con impegno, passione e determinazione”. Tanti gli aneddotiattorno alla figura di Cosmo Tassone, raccontati negli interventi di Vincenzo Massa, sindaco di Vazzano, Cosimo Damiano Piromalli, sindaco di Spadola, Alfredo Barillari, primo cittadino di Serra San Bruno, e dell’ex sindaco di Nardodipace Antonio Demasi. Toccante e profondo anche il ricordo di Cosmo Tassone da parte del presidente della Provincia di Vibo Valentia (e sindaco di Zambrone), Corrado L’Andolina, legato a “lu Cicchinu” anche attraverso l’indimenticata figura del padre dell’attuale sindaco di Zambrone. “Cosmo Tassone era un politico di razza che ha fatto dell’altruismo la base operativa della propria azione politica. E’ morto da ultimo dei cittadini di Brognaturo, perché ha sempre anteposto i bisogni degli altri alle proprie esigenze ed aveva un rapporto simbiotico con la propria comunità che lui tanto amava e lo ricambiava”. Particolarmente intenso anche il ricordo di Saverio Zavettieri al quale Cosmo Tassone è stato per tantissimi anni vicino. “Un sindaco che ha sempre e solo seguito le vie istituzionali – ha ricordato Zavettieri – nonostante non siano mancate le amarezze e pur essendo lui di natura un contestatore. Ma ha saputo sempre incarnare in tutto e per tutto il ruolo di sindaco nel rispetto della legge e adoperandosi sempre per il bene comune”. Quindi anche l’invio di un commosso messaggio da parte dell’ex prefetto di Vibo Francesco Zito (che non ha potuto partecipare alla cerimonia), la scopertura della targa apposta al palazzo municipale tra le note della banda di Cardinale, l’emozione delle tante persone presenti e il testimone umano e politico passato da Cosmo Tassone alla figlia Rossana. [GUARDA FOTO IN BASSO]

LEGGI ANCHE: Brognaturo, la sede del Comune verrà intitolata all’ex sindaco Cosmo Tassone