Degenera la campagna elettorale a Mileto: volantini contro il sindaco Giordano che va dai carabinieri

«Vi comunico che a tutela della mia dignità e della dignità di ogni componente la lista Città Futura, nel respingere fermamente l’attacco ignobile subito, oggi come promesso ho presentato una dettagliata denuncia ai Carabinieri di Mileto, ricostruendo un po’ tutti gli avvenimenti riportati nello scritto anonimo». Così il sindaco uscente di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, ha annunciato una pausa della campagna elettorale dopo gli attacchi subiti al termine del suo ultimo comizio in piazza Italia. Mentre chi aveva assistito all’incontro elettorale andava via, sono stati diffusi alcuni volantini anonimi pieni di accuse verso il sindaco e la sua attività amministrativa.

«Spero che le Forze dell’ordine individuino immediatamente i colpevoli ai quali non daremo tregua e gli faremo pagare tutto quanto sia giusto per le gravissime e ignobili affermazioni contenute», ha continuato il sindaco Giordano, che alla luce di quanto accaduto ha deciso di valutare con i suoi alleati i prossimi passi.

Un clima estremamente teso, reso ancora più incandescente dall’attesa per gli esiti ispettivi della commissione d’accesso che sta valutando eventuali infiltrazioni mafiose nell’Ente, sul quale, nonostante le imminenti elezioni, pende la spada di Damocle dello scioglimento. Provvedimento che, semmai verrà adottato, potrebbe giungere dopo la tornata elettorale della prossima settimana. Non a caso il volantino anonimo che ha infiammato la campagna elettorale farebbe riferimento proprio ad alcuni atti amministrativi sotto la lente dei commissari prefettizi.