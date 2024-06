Fondi persi a Parghelia, Vasinton: «Dal sindaco nessuna risposta esaustiva»

«Più che chiarire, quanto emerso nell’ultimo consiglio comunale ha favorito ulteriormente i dubbi». A Parghelia, la perdita del finanziamento regionale da 300mila euro per la mancata realizzazione di un Centro diurno, alimenta la discussione politica ma anche sociale. L’argomento è stato discusso in occasione dell’ultima assise a seguito delle sollecitazioni del gruppo d’opposizione “Guardare al futuro”, composto dai consiglieri Daniele Vasinton, Pasquale Ferrazzo e Fabio Minieri. Erano presenti anche diversi cittadini a riprova dell’interesse del paese.

I fondi da restituire

Proprio Vasinton ha tracciato un bilancio tutt’altro che positivo: «L’intento del confronto era quello di conoscere i motivi alla base della perdita dei fondi. Da parte del sindaco Antonio Landro, però, non sono arrivate risposte esaustive. Ad oggi, la comunità non conosce i motivi alla base della restituzione dei fondi alla Regione». Restituzione messa nero su bianco nella determina numero 366 datata 27 dicembre 2023. Proprio nell’atto, il responsabile dell’ufficio tecnico, vergava la «revoca di finanziamento e la richiesta restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione». Più in particolare, nell’atto si attestava la «restituzione di 74mila e 621 euro al netto delle spese sostenute per 15mila e 378 euro». L’iter, infatti, era in itinere e contava anche l’incarico di progettazione strutturale dei lavori di recupero e l’affidamento del servizio per la realizzazione di una relazione geologica.

L’intervento del consigliere Vasinton

Il consigliere Vasinton

La perdita del finanziamento è una vicenda «davvero imbarazzante, che ci preoccupa tanto». Definire i contorni di quanto accaduto risultava indispensabile, «di primaria importanza – sottolinea il consigliere Vasinton – anche per dare un segno della vera volontà di questa Amministrazione di voler perseguire coi fatti l’obbiettivo della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. La legalità non si predica, si attua giorno per giorno con comportamenti che non creano disparità di trattamento tra i cittadini, nella gestione degli uffici, nell’edilizia e nella gestione dell’ambiente».

Quindi l’affondo: «Ci chiediamo, quanti finanziamenti ha perso questa amministrazione? C’è dell’altro? Eppure il sindaco non manca di sottolineare l’efficienza dei suoi uffici, ritenuti i migliori della Provincia. Allora la domanda sorge spontanea: come è potuto accadere?». “Guardare al futuro”, in conclusione, rimarca: «I cittadini ci spronano ad andare avanti su questo tema. Ci chiedono notizie, di sapere il perché. Noi – assicurano i membri della compagine politica – continueremo a dare fastidio con le nostre domande scomode».

