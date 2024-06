Vibo Marina abbandonata? Il sindaco Limardo non ci sta: «Mistificazioni, ecco cosa abbiamo fatto per le frazioni»

«Posso comprendere che i toni da campagna elettorale pregiudichino una lettura veritiera dei fatti, ma non posso accettare che la mistificazione si trasformi in una sfilza di accuse gratuite nei confronti di chi, al contrario, si è speso e non poco per tutte le frazioni di Vibo Valentia. Ciò non significa che non vi siano problemi, altrimenti un’amministrazione non avrebbe senso di esistere; ma da qui allo stravolgimento totale della realtà ce ne passa».

È il duro affondo del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in risposta ad alcune esternazioni apparse sulla stampa «specie da parte di chi, prima di parlare di abbandono, dovrebbe guardare in casa sua, letteralmente, e contare fino a dieci prima di accusare altri di essere causa di degrado». Il riferimento è in particolare alla situazione delle frazioni costiere, a cominciare da Vibo Marina.

«Qualora ce ne fosse bisogno, ricordo che questa competizione elettorale non mi riguarda in prima persona. Mi appartiene, invece, la dignità di sindaco e di politico che ritiene di avere fatto tanto. Di certo, non accetto che mi si dica che “ci siamo dimenticati di Vibo Marina” o delle altre frazioni. Ho già detto in premessa che le problematiche sono tante e non certo tutte risolte». Ha continuato la sindaca uscente.

«Ma devo qui ribadire – prosegue Limardo -, solo per limitarmi alle opere pubbliche, che Vibo Marina presto avrà, prima volta nella storia, un suo asilo nido, la cui costruzione è già in fase avanzata. Vibo Marina avrà una Cittadella dello Sport polivalente per praticare ogni tipo di disciplina. Vibo Marina vedrà molto presto completarsi un’opera strategica e fondamentale per la viabilità e la sicurezza, come il sottopasso. Per restare vicino, Bivona si ritroverà con una splendida piazza rifatta ed un lungomare da fare invidia, ma soprattutto, opera già conclusa, si ritrova con quel gioiello ristrutturato che è la Tonnara. Vogliamo parlare di San Pietro? Ignorare che il Comune sia andato incontro alle “patologie” burocratiche di ogni tipo, a cominciare dall’interdittiva alla ditta che stava ripristinando la strada di accesso, significa voler prendere in giro i cittadini. I lavori stanno andando avanti, al pari di quelli per la piazza».

«Alla luce di tutto ciò mi chiedo con che faccia qualcuno possa sostenere che le frazioni marine sono state abbandonate. Farebbero bene, questi signori, a guardarsi allo specchio e farsi un esame di coscienza, e poi chiedersi chi, davvero, ha oltraggiato e vilipeso il territorio, ed in particolare la spiaggia di Vibo Marina».