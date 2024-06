Elezioni nel Vibonese, 5 sindaci già (quasi) eletti: sono quelli di Mongiana, Cessaniti, Drapia, Pizzoni e Sorianello

In questi comuni c'era un solo candidato, quindi bastava superare un’affluenza del 40%. Soltanto nel caso in cui la metà dei voti venga dichiarata non valida potrebbe saltare la proclamazione. Per le Europee in tutta la provincia è andato a votare il 30% degli aventi diritto

Urne aperte fino alle ore 23 per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per eleggere i sindaci e i nuovi consiglieri comunali. C’è ancora tempo, dunque, per votare. Intanto, alle ore 19 ecco il nuovo dato dell’affluenza ai seggi elettorali. Nel Vibonese sono 13 i comuni al voto per le amministrative: Cessaniti, Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallelonga, Vibo Valentia e Zungri.

Ben 6 comuni (Mongiana, Nicotera, Cessaniti, Drapia, Pizzoni e Sorianello) vedono un solo candidato in corsa e dunque è sufficiente raggiungere il quorum del 40% + 1 di votanti per ottenere l’elezione. Cosa che è avvenuta a Mongiana, Cessaniti, Drapia, Pizzoni e Sorianello. Il primo a risultare già eletto è stato, alle ore 12, il sindaco di Mongiana, l’uscente Francesco Angilletta grazie a un’affluenza alle urne del 45,11% (QUI TUTTI I DATI SULL’AFFLUENZA DELLE ORE 12). L’altro parametro da rispettare è che la metà di questi voti deve essere considerata valida. Molto improbabile che si verifichi il contrario, salvo clamorosi colpi di scena.

Tutti gli altri comuni, dove c’è più di un candidato, dovranno attendere lo scrutinio che per le amministrative si terrà domani a partire dalle ore 14. Lo spoglio delle schede per le europee avverrà invece stasera, dopo la chiusura delle urne alle 23.

Comunali nel Vibonese: l’affluenza delle ore 19

Cessaniti: in campo Enrico Sorrentino sostenuto dalla lista "Per Cessaniti". Affluenza ore 19: 41,64%

Drapia: ricandidato il sindaco Alessandro Porcelli con la lista "Insieme per il futuro". Affluenza ore 19: 53,34%

Mileto: sfida a due tra il sindaco uscente Fortunato Giordano (Città futura) e Michele Rombolà (Eppur si move). Affluenza ore 19: 49,57%

Mongiana: unico candidato il primo cittadino uscente Francesco Angiletta e la lista "Mongiana cangiante". Affluenza ore 19: 62,86%

Nicotera: il sindaco uscente Giuseppe Marasco riprova il bis con la lista "Rinascita Nicoterese". Affluenza ore 19: 31,98%

Pizzoni: Vincenzo Caruso, unico candidato a sindaco con la lista "Continuità e futuro-Caruso sindaco". Affluenza ore 19: 55,71%

Rombiolo: tre liste in campo: Caterina Contartese (Rombiolo futura), Davide De Rito ("Democratici in Movimento-Uniti per Rombiolo") e Domenico Pontoriero ("Cambiamento per Rombiolo). Affluenza ore 19: 50,92%

Simbario: in campo "Cambiamo Simbario" con candidato a primo cittadino Gennaro Crispo e "Un'altra idea per Simbario" con Raffaele Versace. Affluenza ore 19: 29,08%

Sorianello: Sergio Cannatelli con la lista "Sorianello nel cuore". Affluenza ore 19: 56,96%

Soriano Calabro: la lista "La Città del Sole", con candidato a sindaco Francesco Bartone (già primo cittadino), sfida "Soriano Futura" guidata da Antonino De Nardo. Affluenza ore 19: 62,10%

Vallelonga: è sfida a due tra Antony Mandarano ("Con e per Valellonga") e Maria Grazia Mazzotta ("Uniti per Vallelonga"). Affluenza ore 19: 23,79%

Vibo Valentia: sfida a quattro fra Cosentino, Murabito, Muzzopappa e Romeo. Affluenza ore 19: 51,65% (dato parziale)

Zungri: candidati a sindaco Serafino Fiamingo, con la lista "Uniti per Zungri" e Antonio Fiamingo con "Progetto Zungri". Affluenza ore 19: 42,59%

L’affluenza per le Europee nel Vibonese alle 19

Alle ore 19 l’affluenza per elezioni amministrative nella provincia di Vibo si attesta complessivamente al 49,66% – in linea con la media calabrese che è del 49,20%. Per quanto riguarda le elezioni europee, in provincia di Vibo Valentia è andato a votare il 29,99% (la media calabrese è 30,70%). Il dato più basso è quello di Spilinga, dove si è recato alle urne appena il 10,90% degli aventi diritto. Quello più alto a Soriano (65,81%), dove verosimilmente hanno fatto da traino le comunali.