Tassone: «Pd partito più votato in 14 comuni del Vibonese. Ora tutti al fianco di Romeo al ballottaggio»

«È estremamente chiaro che la presenza di un candidato locale abbia fatto da traino al Partito Democratico che in provincia di Vibo va ben oltre il 18 per cento dei consensi, ottimo risultato che sommato a quello ottenuto alle amministrative a Vibo Valentia assume un valore straordinario a cui vogliamo tenere fede con ancora più responsabilità e con tanta voglia di fare bene e di essere utili per la nostra comunità».

È quanto afferma Luigi Tassone, già candidato al Parlamento europeo e dirigente regionale del Partito Democratico.

«Le 14.827 preferenze personali mi gratificano, anche perché hanno contributo all’affermazione del Pd in Calabria (preceduto da Fdi, Fi e M5s ndr) e nel Meridione d’Italia dove si impone come primo partito. E anche su scala provinciale il risultato è lusinghiero, sotto certi versi ben oltre le più rosee aspettative se è vero come è vero che il Pd si afferma come il partito più votato in 14 centri della provincia di Vibo Valentia – Arena, Briatico, Drapia, Francavilla Angitola, Joppolo, Limbadi, Parghelia, Ricadi, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Tropea e Zaccanapoli – con punte, in alcuni casi, di oltre il 40 per cento dei consensi».

«E proprio per sottolineare l’ottimo risultato conseguito e, soprattutto, per dare forza al progetto politico di Enzo Romeo, sul quale abbiamo puntato, assieme al partito regionale e a quello cittadino, dal primo istante con estrema decisione nella convinzione che fosse non solo il candidato migliore ma il miglior sindaco che Vibo potesse avere, per sabato mattina, alle ore 11 nei locali della sede elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, sarà indetta una conferenza stampa, cui ne seguiranno altre nelle altre province della Calabria. In quella sede, alla presenza di amministratori locali, dirigenti e militanti di partito, intendiamo rinvigorire un percorso politico che viene da lontano e guarda verso il futuro con particolare attenzione – conclude Tassone – ai valori della convivenza sociale e ai bisogni dei cittadini».