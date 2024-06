Parghelia, l’opposizione invoca «legalità» e mette sulla graticola il sindaco

Daniele Vasinton

Non perde tempo il capogruppo di opposizione Daniele Vasinton sulle recenti dichiarazioni del sindaco di Parghelia Antonio Landro: «Il mio gruppo “Guardare al futuro” – ha dichiarato Vasinton in una nota indirizzata al nostro giornale – non ha mai esposto ai media – per come dichiarava in partenza lo stesso Landro -, la situazione debitoria con Arrical del Comune di Parghelia, ma abbiamo sempre espresso posizioni chiare su argomenti fondamentali e delicati per la comunità. Specificatamente, abbiamo trattato temi come legalità e ambiente». Nella fattispecie, il capogruppo si concentra sulla determina n.366 inerente la revoca del finanziamento regionale da 300mila euro per il recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata, la «mancata costituzione di parte civile dell’Ente al processo Imponimento e l’area sequestra dai Carabinieri Forestali – nel mese di febbraio di quest’anno – su cui vorremmo vederci chiaro».

Argomento quest’ultimo «sul quale, ricordiamo, ci è stato negato l’accesso agli atti per fantomatici motivi di segreto istruttorio. Per non parlare poi – ha aggiunto – del problema del disservizio idrico e tanti altri. Su tutti questi temi fondamentali abbiamo già da tempo sollecitato il sindaco e la maggioranza, senza ricevere un fattivo riscontro. Si lascia questa comunità senza risposte». Ma qualcosa bolle in pentola: «Forse sta solo cercando di spostare il tiro su argomenti che, ribadiamo, non abbiamo mai sollecitato sui media poiché non li riteniamo di primaria importanza in questa fase». Il gruppo “Guardare al futuro” «sta producendo il massimo sforzo per mettere in luce la vera natura di questa amministrazione in merito al tema legalità», ha sottolineato Vasinton. «Saremo ben lieti di discutere in Consiglio comunale di questi argomenti che danno così fastidio a Landro. Mi auguro che la trasparenza e legalità vengano dimostrati con i fatti, che per adesso non abbiamo riscontrato».