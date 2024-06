A Mongiana si è insediato il Consiglio comunale. Ecco chi entra in Giunta

Si mette ufficialmente in moto la macchina amministrativa del Comune di Mongiana, dopo la seduta d’insediamento del Consiglio comunale di domenica 23 giugno. Dopo il giuramento del sindaco Francesco Angilleta e la convalida di tutti gli eletti, si è dato corso alla votazione per la composizione della Commissioni elettorali e dei giudici popolari. Parte cruciale dell’assise è stata la nomina della Giunta comunale così composta: Fiorella Tripodi, assessore; Luigi Vallelonga, assessore e vicesindaco. In ultimo, dallo stesso sindaco sono state presentate le linee programmatiche. «Sono orgoglioso di questa squadra che fin dal principio della campagna elettorale – ha dichiarato nel civico consesso il sindaco Angilletta – ha dato prova di grande senso di responsabilità e di amore verso Mongiana. Condividiamo la stessa visione per il futuro del nostro bel paese. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata riservata e prendo l’impegno di difendere con tutto me stesso la dignità e l’onorabilità sia dell’amministrazione comunale che dell’intera comunità». Al termine dell’incontro, c’è stato un momento conviviale con la popolazione presente.

