Mongiana, dopo quasi 10 anni il Comune si dota del nuovo Piano di emergenza

«Dopo un lungo e articolato lavoro svolto in sinergia tra tecnici esterni, personale del gruppo di Protezione civile di Mongiana e dagli uffici comunali è stato finalmente possibile dotarsi di uno strumento particolarmente utile durante le emergenze: il Piano di emergenza comunale». Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Mongiana, guidata dal sindaco Francesco Angilletta.



Il nuovo documento «stabilisce l’insieme delle procedure operative di intervento in caso di qualsiasi calamità (terremoti, frane, alluvioni, incendi e altro) che dovesse interessare il territorio del Comune ed è il supporto operativo al quale il sindaco si riferisce per gestire l’emergenza. È lo strumento, dinamico e in continuo aggiornamento – proseguono dal Palazzo Municipale – in funzione dell’evoluzione del territorio e delle condizioni di rischio, che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni nelle aree a rischio. Lo stesso Piano, inoltre, informa i cittadini sulle condizioni di rischio ai quali sono esposti e sui comportamenti da tenere in caso di evento. Mongiana – conclude l’amministrazione comunale -, dopo quasi 10 anni, esce finalmente dall’elenco di quei Comuni che non si sono dotati di un Piano di emergenza»