Soriano, tre candidati consiglieri non eletti daranno supporto alla giunta De Nardo: «In 11 abbiamo iniziato e in 11 finiremo»

«In 11 abbiamo iniziato e in 11 finiremo il mandato». Sono sempre state queste le parole da parte dall’attuale sindaco Antonino De Nardo, in merito alla ferma volontà di terminare il quinquennio amministrativo con l’intero team di persone da lui stesso scelto. E dalle parole si è subito passati ai fatti dal momento che, con un decreto firmato dallo stesso primo cittadino, i tre componenti che erano rimasti fuori dagli organi elettivi post-elezioni ovvero Annunziata Giofrè, Pasquale Varì e Vincenzo Cocciolo, saranno interamente operativi all’interno della casa municipale e non solo, dando così anche il loro impegno e contributo alla comunità sorianese.

Una decisione, da mesi espressa e ora divenuta ufficiale, sicuramente significativa e con lo stesso De Nardo che ha voluto dare un segnale forte del termine gruppo, da lui più volte sottolineato anche in campagna elettorale. Ma soprattutto è una decisione, come riportato anche nel decreto comunale, che attesta come l’Amministrazione intenda promuovere le più ampie forme di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa politica.

L’incarico ai consiglieri non eletti

Ufficiale dunque l’autorizzazione dell’Amministrazione ai candidati non eletti Varì, Giofrè e Cocciolo a collaborare personalmente con l’ufficio del sindaco al fine di dare continuità e assistenza alla giunta comunale. L’incarico, a titolo gratuito, sarà svolto autonomamente sia all’interno della sede municipale che all’esterno, con mezzi o attrezzature proprie dell’incaricato, senza alcun inserimento nell’organizzazione e nell’attività di gestione dell’ente, con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie di ogni tipo dei quali l’incaricato potrebbe venire a conoscenza.