Soriano, il Consiglio comunale fa il conto dei nuovi finanziamenti e approva la variazione di bilancio. La consigliera Sorace: «Orgogliosa»

Tra i fondi in più che hanno reso necessaria la rimodulazione dello strumento contabile anche 50mila euro per riasfaltare le strade e 30mila euro per la mappatura sismica

Tempo di confronto e di parziali bilanci all’interno del Comune di Soriano guidato dal sindaco Antonino De Nardo. Il consueto Consiglio Comunale si è riunito ieri pomeriggio con diversi punti all’ordine del giorno, riguardanti finanziamenti e opere in itinere.

I punti all’ordine del giorno

L’Assemblea si è soffermata sulla discussione e successiva approvazione delle variazioni intervenute nel bilancio previsionale 2024/2026 dovute, sostanzialmente, all’ottenimento di finanziamenti vari. Nello specifico, il Comune ha ottenuto i seguenti contributi: un finanziamento di 50mila euro per l’asfalto delle strade urbane, un altro di 30mila euro per le progettazioni sulla microzonazione sismica e, infine, un finanziamento di 6mila euro per l’assistenza agli alunni con disabilità. È stata poi anticipata un’ulteriore variazione bilancio che verrà formalizzata nelle prossime settimane, in seguito all’ottenimento di un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro per la realizzazione della mensa scolastica nell’edificio ex Giudice di Pace. Inoltre, in attesa della reperibilità e disponibilità di nuovi fondi, il Comune di Soriano Calabro è stato ammesso in graduatoria per l’ottenimento di un eco-compattatore mangiaplastica. Tra i punti discussi anche l’approvazione dell’addendum relativo al regolamento del Piano di riscossione pluriennale della Tari. Ciò garantirà la possibilità a ciascun contribuente di ottenere un piano di rateizzazione più ampio e accessibile per il pagamento dei tributi.

Le parole della consigliera Giulia Sorace

Soddisfazione è stata espressa dalla giovane consigliera, con delega ai tributi e al bilancio, Giulia Sorace: «In questi quattro mesi di mandato, posso dirmi fiera del lavoro fin qui svolto. Ci stiamo dando da fare per cambiare il destino di un paese che ormai sembrava segnato. Sono profondamente orgogliosa di far parte di questa bella famiglia, perché di questo ormai si tratta, fatta di persone diverse, ma legate dallo stesso amore: quello per la nostra Soriano. Questa bella esperienza mi ha reso una persona diversa, più completa, dinamica e determinata e spero vivamente di poter lasciare il ricordo di aver fatto qualcosa di positivo per il nostro paese».