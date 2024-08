Crisi idrica, la Lega di Vibo: «Il sindaco faccia quello che ha promesso e cominci con l’eliminare le perdite sulle strade»

«Di recente – ha fatto sapere in una nota il Consiglio direttivo provinciale della Lega – a Vibo si sta parlando spesso della gestione dell’acqua a causa della grave siccità che attanaglia il nostro territorio, conseguenza anche del cambiamento climatico con la riduzione delle piogge. Uno scenario che verrebbe in gran parte contrastato con un efficiente sistema idrico. Infatti, è noto a tutti che molti metri cubi di acqua vengono dispersi nel sistema di distribuzione fatto di condotte ormai vetuste, che dal serbatoio arrivano sino ai contatori delle nostre case. Una nuova rete idrica permetterebbe sicuramente una minore dispersione di acqua, ma garantirebbe anche una migliore qualità della stessa. Infatti, laddove nel sottosuolo la condotta è danneggiata, l’acqua entra in contatto con fattori esterni che indubbiamente la alterano».

«Una nuova rete idrica digitalizzata – prosegue la nota del gruppo – permetterebbe un maggior monitoraggio e la mappatura della stessa, meno interventi di manutenzione (impiegando risorse umane ed economiche da parte dell’amministrazione) e interrompendo, inoltre, i vari attingimenti “abusivi” dei furbetti, di cui si preferisce ignorare l’esistenza. La digitalizzazione degli impianti e dei sistemi idrici rappresenta la nuova frontiera per migliorare i processi di gestione e di controllo dell’acqua che ogni giorno utilizziamo. A fronte di numerosi sprechi, la tecnologia può venire incontro alle problematiche esigenze sempre più frequenti negli ultimi anni».

«Tale opera – conclude in fine il documento – sicuramente richiederebbe investimenti e risorse economiche non indifferenti, da individuare ed utilizzare. L’attuale sindaco, nel suo programma elettorale, indica da dove recuperare i fondi; perciò, noi come Lega sollecitiamo lo stesso ad adempiere in modo celere (come lui stesso scrive) alla programmazione del rifacimento della rete idrica, come dire “facile a dirsi…” ora fatti, caro Sindaco. Inoltre, in merito all’ordinanza da lui emessa per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua, vorremmo ricordare che, proprio il Comune, in questo momento è il maggior responsabile dell’eccessivo consumo dell’acqua, viste le numerose perdite visibili sulle nostre strade, alcune già da mesi…. iniziamo quindi a provvedere alla sistemazione delle stesse».