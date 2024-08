La lunga e calda estate vibonese senza acqua, Forza Italia Giovani: «Cittadini in difficoltà, in due mesi è stato fatto poco o nulla»

L’emergenza idrica ha caratterizzato la lunga e calda estate vibonese. A intervenire sull’argomento, Forza Italia Giovani di Vibo Valentia. Il gruppo politico, infatti, in una nota stampa analizza: «Molte zone dell’intero territorio comunale, dal centro alle frazioni, stanno vivendo una condizione di fortissimo disagio a causa della mancanza di acqua. Per quanto ricordiamo – affermano – si tratta della peggiore estate degli ultimi anni sotto questo punto di vista. Manca l’acqua a Piscopio in maniera cronica e sistematica, ma manca anche a Vena, è mancata o manca a Vibo Marina e Bivona, ed in diverse vie del capoluogo».

Fi giovani tiene a precisare: «Lungi da noi voler strumentalizzare una situazione che certamente non può risolversi dall’oggi al domani, intendiamo sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione comunale alcune brevi considerazioni per far sì che, in maniera costruttiva, si possa raggiungere una soluzione, poiché è evidente che in questi due mesi dal termine delle elezioni, questa amministrazione abbia fatto davvero troppo poco, e con estrema lentezza, per tamponare le situazioni più emergenziali».

Il gruppo azzurro entra nella questione e scandisce: «Facciamo nostre le domande e le esigenze di una larga fetta di cittadinanza che a noi si rivolge per capire cosa fare, perché in alcuni è lampante la disperazione per una situazione di estrema difficoltà. Vorremmo capire, intanto, se esiste un piano di emergenza in caso di ulteriori interruzioni nella fornitura di acqua. E ancora, chiediamo al sindaco Romeo e alla sua Giunta: quali interventi infrastrutturali sono previsti per migliorare la distribuzione e la gestione delle risorse idriche? Quali azioni concrete intende prendere questa Amministrazione per prevenire future crisi idriche? Ci piacerebbe anche sapere se si intende coinvolgere i cittadini nella definizione di un piano di gestione dell’acqua, sarebbe un segnale importante di apertura verso la collettività».

Fi giovani Vibo rivolge uno sguardo al futuro: «Vorremmo capire quali progetti di ammodernamento delle infrastrutture idriche si stanno programmando, e in caso ci sentiamo di suggerire la collaborazione con enti sovracomunali o istituzioni scientifiche per studiare soluzioni sostenibili a lungo termine. Leggiamo sulla stampa dell’installazione di telecamere a Piscopio, certamente può essere un valido deterrente per chi ritiene di potersi gestire in proprio l’erogazione dell’acqua, ma ovviamente ciò non può essere sufficiente. Chiediamo quindi al sindaco – chiosano gli azzurrini – un impegno concreto e siamo pronti a collaborare per coinvolgere altre realtà locali e trovare soluzioni condivise e sostenibili».