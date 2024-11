Giornata contro la violenza sulle donne, Forza Italia Giovani chiede al sindaco Romeo di illuminare di rosso il Municipio di Vibo

Per il gruppo «si tratta di un gesto simbolico importante di vicinanza a tutte le vittime» in occasione della mobilitazione del 25 novembre

Con l’approssimarsi del 25 novembre, in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, «abbiamo chiesto al Comune di Vibo Valentia di voler lanciare un segnale simbolico a testimonianza di questo momento: illuminare di colore rosso il palazzo municipale». Lo ha fatto sapere in un comunicato stampa il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani di Vibo Valentia. «Si tratta – prosegue la nota – di un gesto semplice ma per noi importante, di vicinanza verso tutte le vittime di violenza. Un’azione volta a sensibilizzare la cittadinanza ma anche una presa di posizione chiara per sottolineare l’importanza dell’educazione, il rispetto delle donne e il rifiuto di qualsiasi forma di abuso e di discriminazione».

«Siamo certi – hanno poi concluso dalla sezione giovanile del partito – che il sindaco di Vibo Valentia e l’amministrazione comunale, condividendo i valori di questa importante ricorrenza, vorranno unirsi alla nostra iniziativa».