Vibo, telecamere per scoprire (e scoraggiare) chi “ruba” l’acqua a Piscopio lasciando a secco tutti gli altri

Telecamere per controllare chi “ruba” l’acqua a Piscopio. La crisi idrica che sta mettendo a dura prova molte zone della città, ma nella frazione di Piscopio l’emergenza si è trasformata da tempo in un vero e proprio dramma quotidiano. La presenza nella zona di due reti idriche, una vecchia e l’altra nuova ma non ancora utilizzata al meglio, costringe a numerose manovre nei vari pozzetti per aprire e chiudere le saracinesche e assicurare una diffusione capillare dell’acqua. Manovre, che secondo molti residenti, non verrebbero effettuate con regolarità. Da qui la necessità di istallare un sistema di video sorveglianza che possa rivelare interventi non autorizzati nei punti cruciali della rete.

«In merito alla problematica dell’approvvigionamento idrico in alcune vie della frazione Piscopio – si legge in una nota del Comune – l’amministrazione di Vibo Valentia comunica che la Polizia locale ha provveduto, nei giorni scorsi, ad installare un sistema di videosorveglianza su alcuni punti sensibili dell’impianto idrico. L’obiettivo è quello di segnalare all’autorità competente ogni eventuale violazione di legge per quanto concerne la gestione delle attrezzature che consentono di direzionare i flussi idrici nelle varie zone del centro abitato».

Insomma, se c’è qualcuno che fa il furbo in questo modo dovrebbe essere scoperto o, quantomeno, dissuaso dal continuare.

«L’amministrazione – conclude la nota – è ben consapevole che il problema idrico che, a fasi alterne, si presenta da lustri in alcune zone del territorio comunale, non è di immediata risoluzione, ma vi è la ferma volontà di porre rimedio a tale situazione in maniera definitiva, con alcune iniziative che verranno assunte non appena sarà terminata questa fase emergenziale, per affrontare la quale si sta mettendo in campo ogni iniziativa utile e realmente percorribile».