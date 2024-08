Pizzo, allagamenti nella zona Savelli. L’opposizione: «Opere pubbliche? Un disastro»

La compagine politica Domani è oggi critica le scelte dell'amministrazione Pititto in merito alla messa in sicurezza del lungomare e aggiunge: «Tra acqua verde e rubinetti a secco, è un'estate infelice per residenti e turisti»

«Questa amministrazione sta cercando di superare un paio di amministrazioni precedenti per quanto riguarda il disastro delle opere pubbliche». È la dura critica che giunge dal gruppo consiliare d’opposizione “Domani e oggi” in merito alla messa in sicurezza del lungomare con la creazione di un muretto nella zona Savelli a Pizzo dove, «a lavori ultimati, le prime piogge hanno creato il disastro documentato dalle foto».

La minoranza, intervenuta in una nota stampa, fa presente: «É dire che lo scopo per cui erano nate, era quello di proteggere dalle mareggiate e invece si sono dimostrate causa di allagamenti per la cattiva esecuzione dei lavori». “Domani è oggi” puntualizza: «Avevamo chiesto di modificare l’opera prevista a Savelli, avendo già previsto che la stessa, oltre che una brutta cementificazione, avrebbe comportato una notevole diminuzione dell’area di parcheggio per l’utenza. Nonostante ciò – sottolineano i consiglieri – l’amministrazione non ha inteso indietreggiare di un passo e così abbiamo dovuto assistere per tutta l’estate ad un parcheggio selvaggio e scomposto. E ora dobbiamo anche registrare l’ennesimo disastro di un’opera pubblica male eseguita».

Una bocciatura su più fronti: «Pertanto ad un’estate infelice per cittadini e turisti (mare verde, rubinetti a secco, contravvenzioni a go/go che allontanano sempre di più chi vuole passare una giornata nella nostra città) si aggiunge la beffa di un’altra opera inutile e mal realizzata».