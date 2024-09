Buche e perdite d’acqua dopo i lavori a Sant’Onofrio, gli ex consiglieri delle Tre Spighe: «Interventi fatti male, con la pioggia sarà peggio»

Le condizioni del manto stradale

Strade ammalorate e perdite d’acqua a Sant’Onofrio, nonostante i recenti lavori finalizzati proprio a risolvere questi problemi. È quanto evidenzano gli ex consiglieri comunaili del gruppo Tre Spighe (Pietro Petrolo, Onofrio Maragò, Onofrio Casuscelli, Felice Casuscelli, Marcello Mattioli, Gregorio Profiti e Fortunato Santaguida) che mettonop l’accento su una situazione che definiscono allarmante. «Dopo dieci mesi di disagi legati alla precarietà delle vie cittadine – affermano in una nota -, i cittadini si trovano oggi a fare i conti con il risultato di lavori di ripristino che appaiono di bassa qualità e gestiti in modo inadeguato». Per il gruppo, «se quello che vedono i cittadini è motivo di preoccupazione e indignazione, certamente esprimiamo la nostra preoccupazione sul risultato finale della messa in opera e lo sperpero di risorse pubbliche».

I margini delle strade allagati e rotti

«Difatti – prosegue la nota -, la mancanza di controlli nel tempo, imputabile ai tecnici ma anche ad un sindaco che dimostra la sua attenzione a come poter mandar via le associazioni impegnate nel paese, sta evidenziando risultati di pessima qualità nelle opere eseguite nel rione Contura. L’asfalto in queste zone del paese – denunciano – si frantuma al passaggio delle autovetture. In più punti si segnalano degli affossamenti della carreggiata e crepe sull’asfalto. Non solo, come i cittadini hanno potuto costatare, la copertura dei canali di scavo è stata eseguita con lo stesso materiale di risulta, di conseguenza l’assestamento del terreno metterà in tensione l’intero impianto idrico provocando rotture e perdite».

Nuove buche si stanno aprendo in rione Contura

Infine, «in alcune vie del paese, segnaliamo come prima veniva predisposta la stesura della rete idrica, per poi, in un secondo momento, scavare in profondità per canalizzare le acque piovane, provocando in tal modo numerosi danni alle opere precedentemente fatte. Dal giorno di ripristino del manto stradale ad oggi, non sono state registrate piogge abbondanti, per cui temiamo che in futuro saranno ancora più evidenti le criticità già viste. Le vie cittadine, per mesi hanno rappresentato un vero pericolo, per bambini e anziani. Spesso, anche le segnaletiche di pericolo risultavano assenti o gestite con dispositivi di fortuna (piante ornamentali, bacchette di ferro conficcate nella strada, sedie), chiaramente oggetti non adeguati alla segnalazione di pericolo. Molti appelli erano stati lanciati nei mesi invernali da vari soggetti e dalla cittadinanza, per sensibilizzare chi di competenza a porre maggiore attenzione all’esecuzione dei lavori. Ma puntualmente tutte le segnalazioni cadevano nel vuoto».