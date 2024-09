Noi Moderati Calabria, Vito Pitaro nominato responsabile per gli Enti locali

Il responsabile nazionale per gli Enti locali Pino Bicchielli e il commissario per la regione Calabria Pino Galati, di Noi Moderati, hanno nominato l’avvocato vibonese Vito Pitaro responsabile per gli Enti Locali di Noi Moderati in Calabria.

«La volontà di radicare sui territori il nostro partito e la consapevolezza della tua indubbia esperienza e conoscenza della realtà amministrativa e politica degli Enti Locali – scrivono Bicchielli e Galati – anche alla luce dei prossimi appuntamenti congressuali dell’Anci, ci suggeriscono di conferirti l’incarico di responsabile degli Enti Locali del nostro partito per la regione Calabria. Siamo certi che le tue qualità porteranno presto i risultati sperati e che con il tuo lavoro il nostro progetto politico avrà un’importante affermazione».

Parole di stima pronunciate da Marco Martino, ex sindaco di Capistrano, da tempo in grande sintonia politica con Pitaro: «Apprendo con felicitazione della nomina a responsabile Enti Locali per l’intera Calabria del partito Noi Moderati fatta all’ amico fraterno onorevole Vito Pitaro. Persona di grande carisma politico che nelle vesti di Consigliere Regionale della Calabria, ha saputo dimostrare attaccamento reale alle necessità dei territori e degli amministratori locali, concedendo importanti risorse economiche agli enti pubblici per la realizzazione di numerose infrastrutture. Un eccellente politico, costantemente a contatto con la gente ed i suoi bisogni. Posso dirlo a chiari note, Vito Pitaro oggi rappresenta una di quelle pochissime figure politiche coerenti, concrete ma soprattutto capaci. Capaci di lottare con umiltà per una terra migliore. Una terra fatta di necessità sempre più impellenti».

Soddisfazione per la nomina di Pitaro è stata espressa anche Maria Rosaria Nesci, consigliere comunale di opposizione a Vibo Valentia: «Si tratta di un riconoscimento politico che ho proposto anzitempo e che oggi trova la sua concreta attuazione grazie alla lungimiranza di Pino Galti e di tanti altri componenti del partito che hanno saputo valorizzare un uomo di grande spessore politico come Vito Pitaro. Sono certa che il percorso politico già intrapreso insieme a Vito Pitaro, porterà ad importanti risultati in termini di crescita della nostra regione e della provincia di Vibo Valentia».