Consiglio regionale, Antonio Lo Schiavo eletto all’unanimità vicepresidente della Commissione Vigilanza

«Ringrazio i colleghi che mi hanno votato all’unanimità per questo delicato ruolo e il presidente Domenico Giannetta per gli auguri». Con queste poche righe, il consigliere regionale vibonese e presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti Antonio Lo Schiavo commenta l’elezione a vicepresidente della Commissione speciale di Vigilanza di Palazzo Campanella.

Oggi infatti la Commissione era impegnata nella sua prima seduta dell’era Giannetta, eletto presidente dell’organismo consiliare nel corso della precedente seduta. L’esponente di Forza Italia si è detto si onorato di presiedere una Commissione importante come la “Vigilanza” ricordando, in risposta alle note polemiche sulla sua elezione che la Presidenza della commissione di vigilanza non è una prerogativa dell’opposizione. «Chi presiede la commissione – il ragionamento di Giannetta – deve farlo nel rispetto delle regole e garantire assoluta imparzialità e assoluta neutralità».

Nel corso della seduta si è proceduto all’elezione del vicepresidente con Antonio Lo Schiavo eletto all’unanimità (4 i voti favorevoli). Il notaio vibonese ha garantito il contributo positivo e la disponibilità ad affrontare le tante problematiche degne di attenzione non rinunciando a riaffermare il ruolo importante di controllo della Commissione ribadendo la necessità che la presidenza venga garantita alla minoranza.