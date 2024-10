Dopo la strigliata di Comito a Romeo Forza Italia prova a compattare il centrodestra per un’opposizione più «efficace»

A margine dell’incontro politico di giovedì, promosso dal movimento Indipendenza e tenutosi nella segreteria elettorale di Roberto Cosentino, candidato a sindaco di Vibo nella passata tornata elettorale, il consigliere regionale Michele Comito e coordinatore provinciale di Forza Italia ha rimarcato con una nota l’intenzione delle sei liste di coalizione di costruire una solida opposizione alla neo amministrazione comunale guidata da Enzo Romeo.

«Si è espressa unanime volontà – ha fatto sapere Comito – di procedere oltre l’ormai avvenuto momento elettorale nel percorso della coalizione. Questo sarà realizzato attraverso un’opposizione incisiva all’amministrazione Romeo, sia nelle sedi istituzionali di Consiglio comunale e Commissioni, mediante un’azione coordinata dei gruppi consiliari, che su impulso dei partiti per iniziative comuni nei prossimi mesi che rivendichino e presentino proposte alternative all’attuale governo locale su questioni e temi di particolare rilevanza per la popolazione».

A tal proposito, ha sottolineato Comito, «è stato osservato l’ampio consenso ricevuto dagli elettori nei confronti della coalizione che, sebbene non abbia consentito la vittoria finale, deve essere sempre tenuto in massima considerazione. Le sei liste hanno infatti sfiorato il 42% dei consensi (41,89%)». Infine, «è stata evidenziata la possibilità che, nei prossimi mesi, possa realizzarsi un allargamento della coalizione rispetto a partiti e liste che, pur avendo assunto posizioni autonome e diverse in occasione delle elezioni comunali, appartengono comunque alla maggioranza politica che governa il Paese e la Regione Calabria». Per Comito, che ha ringraziato il movimento politico Indipendenza per aver promosso l’iniziativa nella segreteria elettorale di Cosentino, «tale allargamento è mirato a rendere ancor più efficace l’opposizione all’amministrazione Romeo e a prepararsi per le prossime scadenze elettorali».