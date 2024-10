Vibo, le critiche di Comito (Fi) sui primi 100 giorni del sindaco Romeo accendono lo scontro tra Soriano (Pd) e l’azzurra Corrado

Assessore in carica ed ex componente della giunta Limardo incrociano i comunicati stampa in una schermaglia politica nella quale si rinfacciano a vicenda meriti e demeriti delle rispettive amministrazioni. Ecco cosa si sono detti

Tiene banco a Vibo il botta e risposta sui primi 100 giorni dell’amministrazione Romeo innescato dalla nota del coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato da Michele Comito, che ha snocciolato un lungo elenco di critiche ai primi tre mesi dell’amministarzione Romeo. Attacco frontale al quale ora segue la ferma replica dell’assessore Stefano Soriano e, a stretto giro, la controreplica dell’ex assessore ai Lavori pubblici Carmen Corrado che difende il proprio operato e tutta la squadra guidata a suo tempo dall’ex sindaco Maria Limardo.

Soriano: «I primi 100 giorni di Romeo? Pensate ai danni fatti nei 5186 vostri»

«Ho letto con molta attenzione la nota del coordinamento provinciale di Forza Italia – ha affermato in una nota l’assessore Soriano rivolgendosi a Comito -, e il suo giudizio sui cento giorno dell’amministrazione Romeo. Ritengo stia nel gioco delle parti la critica di chi in città, dopo 15 anni, si ritrovi ad essere opposizione e, senza analizzare il motivo per cui sia diventato opposizione, parla dei 100 giorni dimenticandosi dei precedenti 5186, ininterrotti, di governo del centrodestra. Questi cento giorni sono stati difficili per mille motivi: per le emergenze, che sono sempre le solite; per i problemi, che sono sempre gli stessi; per una pianta organica dell’ente che, a dispetto di quello che aveva lasciato l’ultima giunta di centrosinistra alla prima di centrodestra, si è dimezzata nei numeri. Il problema – riferendosi a Michele Comito, consigliere regionale di Forza Italia e membro del coordinamento provinciale del Partito – quindi, sono i cento giorni dell’amministrazione Romeo».

«È una ricostruzione simpatica – sottolinea Soriano – che, tuttavia, tende a distogliere l’attenzione del lettore da quei precedenti 5186 giorni di governo di centrodestra che hanno portato la città ad arrivare in queste condizioni. Comito parla di Cultura come cavallo di battaglia dell’amministrazione Romeo. Ebbene, sappia che sarà così nonostante l’intero settore poggi interamente su un solo dipendente, poiché è questo ciò che 15 anni di governo la destra ha lasciato a Vibo».

«Vibo capitale del libro con un solo dipendente alla Cultura»

Rimanendo sul tema, Soriano poi lancia una frecciata commentando, lapidario, l’argomento Vibo capitale del libro: «Con un solo dipendente nel settore cultura! Ma stia pure tranquillo il capogruppo di Forza Italia, perché la Cultura sarà uno dei settori che brillerà a fine mandato, cosi come lo sport». Comito, prosegue Soriano, «si chiede a che punto sia il progetto della Piscina comunale, ascrivendo eventuali ritardi al sottoscritto e a questa amministrazione. Tuttavia, bene avrebbe fatto a chiedere preliminarmente al suo ex assessore ai Lavori pubblici il reale motivo per cui si è giunti a sottoscrivere il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto solo qualche giorno fa. Oppure potrebbe chiedere sempre allo stesso ex assessore il motivo per il quale si rischiava di perdere un vecchissimo finanziamento per la realizzazione della Pista di atletica che forse oggi, grazie all’impegno dei tecnici ed a un minimo di caparbietà dell’amministrazione Romeo, probabilmente permetterà di realizzarne una prima parte».

«Teatro ancora chiuso? Comito sa perché»

Sul Teatro poi: «Dulcis in fundo. Lo vuole sapere davvero, Comito, il motivo per cui ancora non si è aperto in via definitiva? Magari la risposta la sa già – ha incalzato Soriano nella sua nota – perché qualche suo ex assessore di Forza Italia glielo ha sussurrato. Ma anche su questo faremo chiarezza e porteremo il Teatro all’apertura ufficiale, ma stavolta definitiva e non solo promozionale. La critica – ha poi concluso l’assessore – è sempre legittima e, per quanto mi riguarda, ben accetta. Ma quando si è governato questa città per ben 5186 giorni continuativi, è bene fare attenzione prima di addebitare ad altri responsabilità dopo solo 100 giorni. Anche perché a voler parlare di rendiconto ci si potrebbe anche prendere gusto e allora verrebbe da interrogarsi su quello relativo ai due anni e mezzo di consiliatura regionale, di chi è stato dapprima presidente della Commissione sanità ed oggi capogruppo di Forza Italia».

La controreplica dell’ex assessore Corrado

A rintuzzare Soriano ci ha pensato l’ex assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e commercio Carmen Corrado, sempre appartenente al gruppo di Forza Italia: «In qualità di assessore uscente – ha dichiarato attraverso una nota Corrado – non posso fare a meno di replicare a quanto dichiarato dall’attuale assessore Stefano Soriano, in merito alle risposte fornite alla semplice analisi politica dei 100 giorni dell’amministrazione Romeo, condotta dal consigliere regionale Michele Comito e dal coordinamento cittadino di Forza Italia. Lo faccio con la consapevolezza di aver operato, instancabilmente, con grande dedizione e trasparenza, insieme ai miei colleghi di giunta dell’amministrazione Limardo, nonostante le condizioni politiche, sociali, economiche e giudiziarie non siano state le migliori negli ultimi 20 anni».

Premesso ciò, «mi sarei aspettata dall’assessore in carica risposte precise, magari suffragate da dati inequivocabili come determine, delibere, progettazioni e quant’altro potesse documentare l’attività amministrativa di un Ente come il Comune di Vibo Valentia, capoluogo di Provincia. Invece, ho letto risposte vaghe, rimandi e allusioni che sembrano indicare una totale non conoscenza degli atti. Mi sento quindi chiamata a fare chiarezza, nel rispetto di tutte le persone che mi hanno espresso consenso e fiducia nell’ultima tornata elettorale. Per quanto riguarda le inefficienze di questa amministrazione, giustificate dalla mancanza di personale, voglio solo ricordare che il 15 maggio 2024 il sindaco Maria Limardo ha dato il benvenuto a 24 nuovi dipendenti, accogliendoli con l’augurio “Chi lavora per l’amministrazione contribuisce alla crescita di tutti; non risparmiatevi mai, anche da voi dipende il successo della città”. Credo che questo basti a confutare la sua risposta pretestuosa data al consigliere regionale Comito».

«Sulla piscina comunale non è preparato»

Relativamente alla mancata cantierizzazione dei lavori della Piscina comunale, la Corrado incalza: «La domanda del gruppo di Forza Italia nasce spontanea. La determina di aggiudicazione dei lavori porta la data del 1 agosto 2024, n. 1308, quindi ben oltre i 60 giorni previsti dalla Legge per le procedure di gara e oltre 100 giorni da quando siete insediati. In sintesi, se voleva essere vago, forse perché non preparato, sarebbe stato più corretto informarsi negli Uffici competenti e dall’assessore al ramo, per poi dare una risposta politica e sociale utile alla cittadinanza. Ad oggi, è un dato di fatto che, nonostante vi sia stata l’aggiudicazione dei lavori, il cantiere non è iniziato e questo rappresenta un danno politico e sociale. Le ricordo che l’amministrazione Limardo ed io – ha poi aggiunto l’ex assessore -, hanno concluso tutte le procedure per tempo, prima delle elezioni, a conferma della serietà e professionalità che ci ha contraddistinti, lasciando a voi “la tavola imbandita” (vedi Decreto Mangialavori e molti altri)».

«Per la pista di atletica Soriano ostenta meriti che non ha»

Sul recupero poi del finanziamento per la Pista di atletica, «ha avuto il coraggio, spero nell’incoscienza della prestazione – ha replicato duramente la Corrado -, di attribuirsene il merito, quando le procedure di avvio al recupero e le successive interlocuzioni con l’Istituto per il Credito sportivo sono state curate dalla sottoscritta, come indicato nella nota del 26-03-2024, n. prot. 0016868/2024, con la quale sono stati prorogati i termini del finanziamento. Piuttosto, le rammento che nella nota, che la invito a recuperare, sono indicati i nuovi termini di scadenza del finanziamento, fissati per l’inizio dei lavori entro il 31-12-2024 (deadline) e per la conclusione di tutte le procedure, fissata per il 30-06-2026 (collaudo Coni compreso). Pertanto, si attivi, perché siete già in ritardo».

Teatro, pomo della discordia

Infine, il Teatro: «Le ricordo innanzitutto che io non cerco mai lo scontro, ma solo il bene di questa città; quindi, devo precisarle che l’amministrazione Limardo ha riottenuto il parere favorevole per la riapertura con nota del 27-05-2024, prot. 0005708 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con la prescrizione di completare la documentazione, nello specifico la Scia antincendio prevista dal comma 1 dell’art. 4 del DPR n. 151/2011 secondo le modalità riportate all’art. 4 del DM 07-08-2012. Il tutto è avvenuto prima della conclusione del mandato elettorale dell’amministrazione Limardo. Pertanto, se non le fosse chiaro, in questo caso siete in forte ritardo e Natale è sempre più vicino. Questo, dati alla mano, è quanto mi sento di doverle rappresentare, per la chiarezza del mio operato che, sicuramente senza malizia, ha cercato di offuscare. Evidentemente – ha poi concluso la Corrado – , non le sono bastati 100 giorni per acquisire conoscenza e consapevolezza dei dati e dei fatti di cui si è trattato. Sia il consigliere regionale Comito, sia l’amministrazione Limardo, di cui sono onorata di aver fatto parte integrante, non hanno bisogno di difese, dal momento che i fatti hanno dimostrato e dimostreranno nel tempo il loro valore».