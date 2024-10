Tavolo tecnico in Comune per lo sviluppo del commercio, Confesercenti: «Strumento che può cambiare il destino di Vibo, ora si passi ai fatti»

Il 10 ottobre scorso si è tenuto il Tavolo tecnico permanente, un’iniziativa promossa congiuntamente dalle principali confederazioni del commercio: Confesercenti, Cna, Cnl e Confartigianato. La Confesercenti fa il punto della situazione in una nota stampa: «Come spesso il silenzio della notte rimodella ogni confusione del giorno, apprendiamo da un comunicato stampa a firma dell’assessore Soriano: “Procederemo alla istituzionalizzazione del Tavolo permanente che avrà cadenza mensile e potrà riunirsi anche all’occorrenza per casi specifici“». La sindacalista Antonella Petracca, «che ha partecipato al tavolo – prosegue la nota -, ha accolto positivamente la notizia dell’istituzionalizzazione e del mantenimento della cadenza mensile del tavolo, contrariamente a quanto proposto da alcuni. Inoltre, la possibilità di riunioni straordinarie per casi specifici, fa pensare che l’assessore Soriano avesse sicuramente in mente gli eventi natalizi ormai alle porte, e che volesse ascoltare le confederazioni senza indugio. Lo stesso assessore Soriano afferma: “Dimostrerò con i fatti che la condivisione non è soltanto una bella parola, ma sarà il mio modus operandi. Il confronto e l’ascolto con le Confederazioni”. È quindi certo che ci convocherà a breve – prosegue Petracca – per ascoltare le proposte e concordare la pianificazione, l’organizzazione, la calendarizzazione e la pubblicizzazione degli eventi natalizi».

La sindacalista, da sempre «forte sostenitrice» del Tavolo tecnico, lo identifica come uno «strumento importante per fare sintesi delle strategie proposte e condivise dalle confederazioni, al fine di ottenere un significativo, concreto e serio cambio di passo nella situazione economica commerciale. Già a settembre 2019 – aggiunge – avevo identificato l’assenza di utenza come una delle cause degli incassi stagnanti e, pensando ad un Polo universitario come soluzione, avevo richiesto e ottenuto l’istituzione del Tavolo tecnico il 18 febbraio 2020. Alla luce di quanto attestato dal segretario Cisal, Vitaliano Papillo, a mezzo stampa il 27 settembre 2024 (“Nasce al comune di Vibo il Tavolo tecnico permanente con l’assessore Soriano”), è necessario – puntualizza Petracca – fare chiarezza per onestà intellettuale, soprattutto per i lettori. È importante capire da dove veniamo, cosa si è fatto e verso cosa ci indirizziamo, con l’auspicio che non si voglia vanificare quanto già concordato all’unanimità».

Pertanto, Petracca dichiara di avere «protocollato il 10 ottobre 2024 all’attenzione del sindaco Romeo e dell’assessore Soriano l’istituzione del Tavolo e la rettifica di Confesercenti alla bozza verbale del Tavolo tecnico permanente del 22 febbraio 2024 (a cui l’allora assessore Corrado non aveva mai inteso redigere alcun verbale). L’unica traccia sembra essere costituita dalle pec e dai protocolli della Petracca – prosegue la nota a firma della responsabile di Confesercenti -, dove con chiarezza si evince su cosa tutte le sigle sindacali presenti si sono espresse ad unanimità d’accordo:

Istituzionalizzazione del Tavolo tecnico permanente (fiduciosa che ora dalle parole si passi ai fatti e si ottenga con l’assessore Soriano).

(fiduciosa che ora dalle parole si passi ai fatti e si ottenga con l’assessore Soriano). Università del Gusto e dell’accoglienza turistica che possa creare fermento culturale ed economico e portare in città un indotto importante. Con il sindaco Romeo, siamo certi, potrà finalmente realizzarsi, essendo che già da due anni con Progetto Vibo ne ha studiato la fattibilità.

che possa creare fermento culturale ed economico e portare in città un indotto importante. Con il sindaco Romeo, siamo certi, potrà finalmente realizzarsi, essendo che già da due anni con Progetto Vibo ne ha studiato la fattibilità. Riaprire i locali sfitti organizzando un incontro con i “grandi imprenditori vibonesi” proponendo temporary store.

organizzando un incontro con i “grandi imprenditori vibonesi” proponendo temporary store. Organizzazione di eventi atti a rendere attrattiva la città.

atti a rendere attrattiva la città. Report periodici sugli incassi della Tassa di soggiorno.

della Tassa di soggiorno. Chiarire come sono stati spesi i 2 milioni di euro assegnati al comune di Vibo Valentia a dicembre 2019 per rifare il look alle due principali piazze.

assegnati al comune di Vibo Valentia a dicembre 2019 per rifare il look alle due principali piazze. Posizionamento definitivo del Mercato del sabato al termine dei cantieri.

del sabato al termine dei cantieri. Impellenza di rimodulare il bando degli stalli a pagamento a fronte delle incongruenze evidenziate dalla Petracca prima dell’avvio degli stessi.

a fronte delle incongruenze evidenziate dalla Petracca prima dell’avvio degli stessi. Necessità di un parcheggio multipiano, ancor più dopo l’eliminazione dei parcheggi dalle due piazze principali.

La sindacalista interviene anche sullo spostamento dei venditori ambulanti dalla sede di via delle Clarisse all’area del cortile della scuola Garibaldi, dal 28 maggio scorso. I contadini si trovano in una posizione poco felice, esposti al sole, alla pioggia e al vento, dinanzi a macchine in cerca di parcheggio. Sono passati ben sei mesi dall’ultimo Tavolo tecnico permanente, interrotto dalle elezioni comunali. Le problematiche sono tante e tutte molto serie, e necessitano di un immediato e tempestivo intervento. Ascoltando l’assessore Soriano attestare che in 15 anni si è fatto poco o nulla e che ora alle parole seguiranno i fatti, siamo fiduciosi. Il commercio è il nostro regno, difeso dalle confederazioni, riconosciute e indicate dalla Cnel, di alta moralità che concertano con chi di dovere le istanze del comparto del commercio che rappresentano.

La Confesercenti, che ho l’onore di rappresentare – conclude -, è sempre stata presente e sempre con spirito di collaborazione e coesione, perché da soli si perde e si muore, è insieme che si vince e si vive. La matrice d’intenti deve essere per tutti comune: il bene del nostro territorio, senza bandiere politiche o discriminazioni di sorta. Non solo il comparto del commercio, ma la comunità tutta si aspetta da questa amministrazione, dal sindaco Romeo, il cambiamento».