«Aiutiamo l’economia della nostra città, a Natale acquistiamo nei negozi vibonesi»: il Comune rilancia la campagna di Confesercenti

Il Comune di Vibo Valentia ha aderito alla campagna di Confesercenti Fismo dal titolo #acquistosottocasa, tra le iniziative pensate per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare nei negozi fisici della città sostenendo così l’economia locale e di conseguenza lo sviluppo del territorio. «Facciamo nostra la proposta dell’associazione – dichiara l’assessore al Commercio, Stefano Soriano – in quanto si sposa perfettamente con gli obiettivi programmatici dell’amministrazione Romeo, e si inserisce nel quadro di iniziative, anche promozionali, che stiamo portando avanti nell’ambito della programmazione natalizia».

A tal proposito, l’assessore ricorda come la giornata individuata per dare vita alla campagna di Confesercenti Fismo, proposta dalla presidente Antonella Petracca, sia quella di sabato 14 dicembre, coincidente con l’evento organizzato dal Comune e ribattezzato “Vibo Christmas Shopping” proprio perché l’ente, nei giorni scorsi, ha invitato i negozi di corso Vittorio Emanuele III a restare aperti oltre l’orario di chiusura e a garantire sconti e promozioni speciali, dando così vita ad una giornata tra shopping e divertimento, animata dalla musica di Studio 54 Network che trasmetterà in diretta dal centro città.

«Ma la campagna di Confesercenti alla quale aderiamo è ovviamente estesa all’intero territorio ed il nostro invito – precisa l’assessore – è rivolto ai cittadini affinché acquistino in tutti i negozi, in centro, in periferia, nelle frazioni. Perché acquistare negli esercizi commerciali sotto casa, specie in momenti come questo natalizio, significa contribuire a ridare ossigeno all’economia locale e fare la propria parte. Noi da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, e siamo certi che la collaborazione con i cittadini e le associazioni di categoria ci aiuterà ad affrontare e, speriamo, risolvere le tante annose problematiche che interessano il settore del commercio nella nostra città».