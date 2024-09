Vibo, l’assessore Soriano convoca sindacati e associazioni: «Avviare tavolo tecnico permanente per lo sviluppo del commercio in città»

Con l’obiettivo di avviare un confronto costante con tutti i rappresentanti delle categorie, dei sindacati, delle associazioni che ruotano attorno al sistema del commercio cittadino, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, ha convocato un apposito incontro che si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 15 in municipio.

«Ho ritenuto doveroso – spiega Soriano – invitare tutte le sigle del comparto innanzitutto per conoscerci, dato che come amministrazione ci siamo insediati da poco; e comunque, sin da subito, per avviare le attività propedeutiche alla costituzione di un tavolo tecnico permanente per lo sviluppo della città. Conosciamo bene i problemi del settore del commercio, attraversato da anni da una crisi profonda che però, è anche doveroso rimarcarlo, non riguarda soltanto la nostra città e neanche soltanto la nostra regione. Ciò non significa che bisogna assistere passivamente, noi siamo stati scelti dai cittadini anche per tentare di risolvere problematiche come questa. E per farlo sono convinto che serva l’apporto di tutti, in primis l’ascolto di chi vive ed opera in prima persona e conosce meglio di chiunque altro i problemi. Dimostreremo con i fatti che la condivisione, per noi, non è soltanto una bella parola, ma sarà un modus operandi su questo come su altri settori».

All’appuntamento del 10 ottobre sono stati invitati: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Camera di commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, Cna, Copagri, Coldiretti, Cnl, Ana-Ugl, Anpit, Cia, ed altre sigle titolate a farlo potranno aggiungersi previa richiesta agli uffici dell’assessorato alle Attività produttive.