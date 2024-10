A Limbadi assemblea del Pd alla presenza di Dalila Nesci: «Il Comune non perda i fondi per un oltre milione di euro del Cis Calabria»

A Limbadi, nella sede del circolo Pd, su iniziativa del segretario cittadino Giacinto Carrieri si è tenuta un’assemblea per discutere di tematiche di interesse della comunità locale e del territorio tutto. Presente all’incontro anche il gruppo di minoranza in Consiglio comunale “Limbadi libera e democratica” composto da Rosalba Sesto, Maria Grazia Blasi e Annamaria Lazzaro.

Ospite l’ex parlamentare vibonese del M5s Dalila Nesci, a cui il circolo ha inteso esprimere «profonda gratitudine per il lavoro svolto, ai tempi del Governo Draghi, come sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale – si legge in una nota diffusa all’indomani dell’incontro -. Il suo impegno profuso verso la Calabria, ha permesso al Comune di Limbadi di ricevere un finanziamento di più di 1 milione di euro, per la realizzazione dell’auditorium comunale. Un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro è arrivato al vicino Comune di Nicotera per il “Progetto integrato per la valorizzazione del paesaggio culturale della Dieta Mediterranea”. Questi finanziamenti concessi nell’ambito del “Cis Calabria -Svelare Bellezza”, elaborato dalla Nesci a favore di tutta la nostra regione, per un importo totale di 227 milioni di euro e 110 opere diffuse sul territorio, rappresentano un concreto segnale di cura dei luoghi e sviluppo delle nostre comunità».

Dall’assemblea del Pd di Limbadi un appello all’amministrazione comunale: «Seguire con attenzione e costanza i lavori di realizzazione del suddetto auditorium fino al suo completamento. La comunità non può perdere quest’occasione (che altrimenti sarebbe l’ennesima), di poter usufruire presto di questa struttura essenziale e necessaria per la nostra comunità ed i comuni limitrofi. Luogo che sarà sicuramente punto di riferimento culturale per i nostri giovani e non solo». ‎