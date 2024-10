Attesa finita, al via il cantiere per la realizzazione della strada che collegherà Drapia e Tropea

Sono stati inaugurati stamane, dopo una lunga attesa, i cantieri per la realizzazione della strada del Briganteu che collegherà Drapia a Tropea. I lavori dureranno circa 18 mesi e sono stati resi possibili grande al finanziamento nell’ambito del Cis “Calabria-Svelare bellezza” per un importo di 2.282.568,57 milioni di euro. L’arteria, come anticipato dal sindaco Alessandro Porcelli nei giorni scorsi, viene considerata «uno strumento in più per fermare lo spopolamento del nostro territorio e diventare più attrattivi, anche dal punto di vista turistico e culturale, facendo conoscere la nostra storia ricca di tradizioni».

Nesci: «Opera attesa da decenni»

Al taglio del nastro presente Dalila Nesci, ex parlamentare che ha spiegato: «Si tratta di un’opera attesa da decenni: migliorerà i collegamenti del territorio, aumenterà la qualità dei servizi e creerà nuovi spazi economici, culturali e commerciali. Complimenti al sindaco Alessandro Porcelli e a tutta l’Amministrazione di Drapia per l’operoso impegno. Ora, mi auguro vadano avanti gli altri 109 progetti finanziati in tutta la Calabria durante il mio mandato da sottosegretario di Stato del Governo Draghi».

«Sottolineo – ribadisce la Nesci – che i finanziamenti del Cis Calabria devono essere utilizzati, con obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel novembre del 2022, della Delibera Cipess n.30 che ha finalizzato le risorse».

Risorse da non perdere

«Il mio timore – sottolinea Nesci – è che si perdano i 227 milioni di euro di finanziamenti assegnati a quei Comuni beneficiari che ancora non li hanno utilizzati. Per questo – conclude – sollecito le Amministrazioni locali beneficiarie ed i Sindaci a procedere, entro l’estate del 2025, all’affidamento dei lavori. Rimango a disposizione per ogni supporto istituzionale qualora ci fossero difficoltà o impedimenti».

Il “Cis Calabria – Svelare Bellezza” fu avviato nel 2021, attraverso un dialogo serrato tra Governo e Regione Calabria, coinvolgendo gli oltre 400 sindaci e amministratori locali del territorio. La delibera Cipess formalizzò lo stanziamento per il Cis «Calabria – Svelare bellezza» per un totale di 226.970.123,12 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per la realizzazione di 110 interventi nei settori dell’ambiente, della cultura e minoranze etnolinguistiche, del turismo (enogastronomico, sportivo e religioso), dei trasporti e mobilità sostenibili (in via complementare agli ambiti elencati).