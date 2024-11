Mileto, Comito (Fi) incontra il sindaco dopo il mancato scioglimento del Comune: «Evitata un’onta che i cittadini e amministrazione non meritavano»

«Una delegazione del coordinamento provinciale di Forza Italia si è recata, questa mattina, nel Municipio di Mileto per far visita al sindaco Salvatore Fortunato Giordano e alla sua amministrazione e per riaffermare la vicinanza del partito anche alla luce della decisione del ministro dell’Interno di non procedere con lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente». È quanto ha fatto sapere lo stesso coordinamento provinciale di Fi attraverso un comunicato stampa a margine dell’incontro tenutosi tra lo stesso Michele Comito, coordinatore provinciale del partito, il sindaco Giordano e i consiglieri provinciali di Fi, Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franzè.

«Non possiamo che accogliere con grande sollievo e con soddisfazione la decisione del ministro – hanno dichiarato dal coordinamento – che conferma come l’amministrazione del sindaco Giordano abbia sempre operato con onestà ed in buona fede. Il nostro pensiero va in primis a tutti i cittadini di Mileto e delle sue frazioni che non meritavano davvero di dover rivivere un’onta già provata in passato e poi va, soprattutto, al sindaco e alla sua amministrazione che hanno avviato un cambiamento positivo sebbene all’interno di un contesto non facile, come spesso accade nel nostro territorio. Siamo certi – hanno poi concluso da coordinamento provinciale di Forza Italia – che l’amministrazione proseguirà nel lavoro che le è stato affidato dai cittadini per far crescere Mileto e sviluppare le sue grandi potenzialità».